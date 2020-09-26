Windows XP ve Pek Çok Eski İşletim Sistemi, İnternete Sızdı

Microsoft'un eski işletim sistemi Windows XP'nin (ve çok daha fazlasının) kaynak kodlarının internete sızdığına dair bir iddia ortaya atıldı.

Windows XP'nin Kaynak Kodu Sızdı İddiası

Microsoft'un destek vermeyi uzun süre önce durdurduğu Windows XP ve Windows Server 2003'ün kaynak kodlarının sızdığı iddia edildi.

Yazılım devi, 2004'te Windows 2000 ile ilgili benzer bir sızıntı yaşamış, daha yakın bir zamanda ise Windows NT 3.5'in kaynak kodu, birinci Xbox'un kodlarıyla birlikte internette dolaşmaya başlamıştı. Sızanlar arasında MS-DOS 3.30, MS-DOS 6, Windows CE 3, 4, 5 ve fazlası da bulunuyor. Windows XP ve Windows Server 2003'ü içeren ayrı bir paketin ise internette paylaşılmaya başlandığı söyleniyor.

Microsoft, sızan verilerin gerçekten bu işletim sistemlerine ait olup olmadığına dair bir bilgi vermedi.

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