Windows XP veya Vista'lı PC'niz İçin 5 Kullanım Alanı!
Windows XP gibi Vista'nın da destek süresi sona erdi. Ancak bu, eski PC'nizin işe yaramayacağı anlamına gelmiyor!
Microsoft, 11 Nisan 2017 itibariyle Windows Vista'ya son noktayı koydu. Yani Vista da artık XP gibi güncelleme almayacak ve Microsoft'tan herhangi bir destek bulmayacak. Ancak bu, Windows Vista ve XP'li sisteminizi çöpe atmanız gerektiği anlamına gelmiyor.
Aşağıda Windows Vista veya XP'li eski sisteminizi güvenlik riskine girmeden kullanabileceğiniz, çoğu internet gerektirmeyen birkaç alanı sıraladık.
1. Eski Oyunlar
Modern oyunların çoğu, eski işletim sistemlerini desteklemiyorlar. Ancak bu, hiç oyun oynayamayacaksınız anlamını taşımıyor. Hem Windows XP hem de Windows Vista, Mayın Tarlası, Solitaire gibi oyunlarla geliyorlar. Biraz zaman geçirmek istiyorsanız, bu oyunları dilediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Tabi eski oyunları yasal olarak indirebileceğiniz siteleri de unutmayın. GOG.com gibi web sitelerindeki eski oyunlara bakmayı da ihmal etmeyin.
2. Office Çalışmaları
Windows XP ve Vista'yı destekleyen en son Microsoft Office sürümü, Office 2010. Bu sürüm Microsoft tarafından artık direkt olarak satılmasa da, başka satıcılarda bulmanız mümkün. Yeni Office paketlerinin gösterişli işlevlerine ihtiyacınız yoksa, 2010 sürümü size fazlasıyla yetecektir.
Office 2010 için lisans anahtarınız varsa ve yükleme diskini kaybettiyseniz, Office'in önceki sürümlerini Microsoft üzerinden indirebilirsiniz.
Bu arada Microsoft Office'i kullanmanız şart değil. LibreOffice gibi XP ve Vista'yı destekleyen birçok iyi Office alternatifi var.
3. Medya Yürütücü
Spotify gibi müzik akış platformları Vista'da çalışıyor ancak resmi olarak desteklenmiyor. Buna alternatif olarak PC'nizi bir medya sunucusuna dönüştürebilirsiniz. Bu şekilde PC'nizi depolama cihazı olarak kullanıp, diğer cihazların ona bağlanarak müzik çalmasını sağlayabilirsiniz.
4. İşlem Gücünü Bağışlayın
Bilgisayarı aktif olarak kullanmanız gerekmiyorsa, işlem gücünü hayır işlerine adayabilirsiniz. Dünyanın farklı yerlerindeki araştırma projeleri, çok büyük miktarda verilerin işlenmesini gerektiriyor. Bu veri işlemeye katkıda bulunmak için örneğin Stanford Üniversitesi'nin Folding@Home projesine dahil olabilirsiniz. Bunun dışında birçok seçeneğiniz de var.
5. Parçaları Geri Dönüştürün
İşletim sisteminizin desteklenmemesi, PC'nizdeki parçaların işe yaramadığı anlamına gelmiyor. Bazı parçaları PC'nizden alıp, yeni bir PC toplarken kullanabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 3 Yorum Giriş Yapın
Hafif bir Linux dağıtımı kurun, bilgisayarınızı kullanmaya devam edin.
en iyi çözüm son seçenek = çöp. 6 olarak basit bir Linux sürümüyle medya yürütücüsü (Kodi arayüz ile) yapılabilir.
@19 Nisan 2017 13:47 Bu kadar da kötümser olmayın.