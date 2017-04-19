Windows XP veya Vista'lı PC'niz İçin 5 Kullanım Alanı!

Windows XP gibi Vista'nın da destek süresi sona erdi. Ancak bu, eski PC'nizin işe yaramayacağı anlamına gelmiyor!

Windows XP veya Vista'lı PC'niz İçin 5 Kullanım

Okuyucu Yorumları

Toplam 3 Yorum

Hafif bir Linux dağıtımı kurun, bilgisayarınızı kullanmaya devam edin.

en iyi çözüm son seçenek = çöp. 6 olarak basit bir Linux sürümüyle medya yürütücüsü (Kodi arayüz ile) yapılabilir.

@19 Nisan 2017 13:47 Bu kadar da kötümser olmayın.

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