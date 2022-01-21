World Wide Web'in Babası, İnternetin Geldiği Noktadan Rahatsız!

World Wide Web'in mucidi olarak tanınan Sir Tim Berners-Lee, internetin çok uzun zamandır kötü amaçlar için kullanıldığını ve bundan fazlasıyla rahatsız olduğunu söylüyor!

World Wide Web'in babası gidişattan rahatsız

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World Wide Web'in Babası, İnternetin Geldiği Noktadan Rahatsız!

 

 