World Wide Web'in Babası, İnternetin Geldiği Noktadan Rahatsız!

World Wide Web'in mucidi Sir Tim Berners-Lee, internetin olması gerekenden çok farklı bir noktada olduğuna ve bunun için yeni yaklaşımların devreye girmesi gerektiğine dikkat çekti. Fujitsu tarafından düzenlenen ActivateNow Zirvesi'nde Fujitsu CTO'su Vivek Mahajan ile konuşan Berners-Lee, Web'in orijinal odağından uzaklaştığını öne sürdü: "Web'in her şey ve herkes için olması gerektiğini düşünüyordum. Bilgisayardan, ağdan ve dilden bağımsız olması gerçekten önemliydi. Ancak kullanıcıların gerçekten yararlı ve yapıcı bir web'e sahip olduğundan emin olmamız gerekiyor, ve düzeltmemiz gereken birçok şey var."
Berners-Lee, bu sorunlara çözümün, kullanıcılara kendi özel verilerine kimlerin erişim izni verildiği konusunda ayrıntılı kontrol sunan, Solid Pods olarak adlandırılan merkezi olmayan veri depoları olduğunu söylüyor. Bu amaçla kurduğu şirketi Inrupt, hükümetler ve özel şirketlerle işbirliği yaparak Solid Pods veri merkezlerine erişimi genişletmeyi ve karşılıklı güven temelinde ortaklıklar kurmayı hedefliyor.
Berners-Lee, ideal bir dünyada bireyin halka açık verilerden tıbbi sonuçlar gibi özel bilgilere kadar uzanan tüm veri spektrumunu istediği gibi kullanma ve hangi verilerin paylaşıldığını kontrol etme gücüne sahip olması gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda akıllı telefon, tablet ve diğer cihazların onları veya üzerlerindeki işletim sistemini üreten firmalara değil, sahiplerine hizmet etmesi gerektiğini belirtiyor: "Bir cihaza kimin için çalıştığını sorduğunuzda, cevap şu olmamalıdır: Sizi başka türlü satın almayacağınız şeyleri satın almak için tuzağa düşürmek için elde edebileceği tüm verileri sizden sağan büyük bir şirket'."
Berners-Lee son olarak, "İnternette alış veriş yaparken veya günümüzü nasıl geçireceğimizi planlarken bunu yaptığımız araç, sahibinin çıkarlarını önde tutarak önerilerde bulunmalı. Teknolojimiz, bireysel kullanımı hedefliyor" diyor.
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