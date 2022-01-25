WWE 2K22 Yüksekten Uçan Kapak Yıldızı Rey Mysterio ile Geliyor

2K, Visual Concepts'in amiral gemisi WWE serisinin yeni oyunu WWE 2K22'yi tanıttı. 20'inci yıl dönümünü kutlayan oyunun kapağında WWE süperstarı Rey Mysterio® yer alacak. Dünya çapında tanınan ve Meksika'nın lucha librenin (inanılmaz hava manevraları içeren, hızlı ve tempolu aksiyonla birleşen maskeli güreş geleneği) temsilcisi olarak bilinen Rey Mysterio, yüksekten uçan Süperstarlar'ın öncüsü olarak görülüyor. Kendine has tarzıyla sergilediği performansı ve renkli maskeleriyle kariyerinde birçok şampiyonluğa ulaşan 'Yüksekten Uçan' Rey Mysterio, 'The Ultimate Underdog'ın farkını ortaya koydu.
WWE 2K22 kapağında yer alarak lucha libre kültürünü temsil etmekten gurur duyduğunu belirten Rey Mysterio, "Kariyerim boyunca yaşadığım özel anların hikayesini oyuncularla paylaşmayı ve WWE severlerle yepyeni bir şekilde bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.
"Rey Mysterio kariyeri boyunca gerçekleştirdiği geri dönüşlerle dayanıklılığını kanıtlayan Rey Mysterio, bu sporun yaşayan efsaneleri arasına adını yazdırdı" diyen 2K Küresel Pazarlama Stratejisi Başkan Yardımcısı Alfie Brody, "WWE 2K22 aynı esneklik ruhuyla oyunculara tam bir WWE deneyimi sunan kontrol iyileştirmesi ve topluluğun isteklerine kulak veren bir versiyonla geri dönüyor" dedi.
Tüm özellikler oyuncuların kontrolünde
WWE 2K22, yeniden tasarlanan oyun motoru, kontroller ve geliştirilen grafiklerle birlikte görünümü, yarattığı his ve oyun deneyimiyle "farklı vuracak". WWE 2K'nın bugüne kadarki en çarpıcı grafikleriyle bir araya gelen oyun motoru, serinin benzeri görülmemiş bir gerçeklik seviyesine ulaşmasını sağlıyor. Güncellenen kontrol şemasıyla birlikte çeşitli kamera açılarıyla sağlanan sürükleyici sunumla oyuncular her yumruk, tekme ve düşmenin baskısını ve ödüllerini hissedecek.
Rey Mysterio'nun başrolünde olduğu oyunculara kariyerinin en ünlü maçlarındaki en ikonik anlarını yaşatan sevilen oyun modlarından 2K Showcase geri dönüyor. MyRISE moduyla oyuncular süperstar olma yolundaki kendi rotalarını çiziyor. WWE 2K22, Universe modu ve geliştirilen Creation Suite ile oyunculara deneyimlerini en küçük detayına kadar özelleştirme fırsatı sunuyor. Ayrıca oyuncular canlı etkinlikleri, maç sonuçlarını, rekabeti ve daha fazlasını (yaratılan süperstar karakterleri, arenalar ve turnuvalar) dünyanın dört bir yanındaki WWE 2K22 topluluğuyla cross-platform olarak ilk kez paylaşabilecek.
Ayrıca WWE 2K22, WWE 2K deneyimine My GM ve MyFACTION modlarını ekliyor. MyGM'de WWE Genel Menajeri rolüne adım atan oyuncular, WWE evreninin en büyük markası olmak için karar verici oluyor. WWE Superstars ve Legends kadrolarını hazırlayabilen oyuncular, ikonik rekabetler ve şampiyonluk karşılaşmalarını organize ederek sporun bu eğlenceli sahnesinde kendilerini kanıtlama şansını elde ediyor. Franchise temelli MyFACTION moduyla oyuncular hayallerindeki ekibi kurabilir ve haftalık etkinlikler ve düzenli geliştirmelerle zorlu mücadelelerden tekrar gelir sağlayabilirler.
WWE 2K22 Versiyonları
WWE 2K22, Standard Edition, Cross-Gen Digital Bundle, Deluxe Edition, ve New World Order ekibinin 25'inci yılı kutlamasına özel nWo 4-Life Digital Edition olmak üzere dört farklı versiyonla geliyor.
- Standart Edition, PlayStation® 4 ve PlayStation®5 konsollarına hem fiziksel hem de dijital olarak sunulacak.
- Cross-Gen Digital Bundle paketi, dijital Standart Edition'ın yanında Starrcade '96 Rey Mysterio Paketi'yle PlayStation 4 ve PlayStation 5'te oynanabilecek.
- The Deluxe Edition PlayStation 4 ve PlayStation 5 formatlarında hem dijital hem de fiziksel olarak satışa sunulacak. The Deluxe Edition'da, Standart Edition'ın yanı sıra Undertaker Immortal Paketi, çıkış sonrası yayınlanacak beş DLC içerik paketi için Season Pass, MyRISE Mega-Boost ve SuperCharger paketleri ve sınırlı sayıda WWE® SuperCard kartı** (Sadece fiziksel sürümde yer alır) bulunuyor. The Deluxe Edition 8 Mart 2022'de yani üç gün önce oyuna erişim şansı sunuyor.*** Deluxe Edition'ın PlayStation 5 versiyonunu satın alanlar Starrcade '96 Rey Mysterio Paketi'ne de sahip olacak.
- Spor ve eğlence dünyasını alt-üst eden New World Order topluluğunun 25. yılına özel olarak hazırlanan The nWo 4-Life Digital Edition, Standart Edition ve Deluxe Edition'a ek olarak MyFACTION EVO kartları ve Hollywood Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, ve Syxx'a özel alternatif nWo kıyafetleri ve Eric Bischoff karakteriyle birlikte geliyor. Ayrıca WCW Souled Out 1997 ve WCW Bash at the Beach arenalarıyla nWo Wolfpac Şampiyonası da bu pakette yer alıyor. The nWo 4-Life Digital Edition üç gün erken olarak, 8 Mart 2022'de piyasaya çıkıyor.***
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