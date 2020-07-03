Facebook'un İtirafları Bitmiyor: Bir Veri Kaçağı İtirafı Daha Geldi

Facebook, verilerinizi yanlışlıkla olması gerekenden uzun süreyle üçüncü partilerle paylaştığını itiraf etti.

Facebook'tan Bir Veri Kaçağı İtirafı Daha

Facebook, "etkin olmayan" kullanıcılarının kişisel bilgilerini yanlışlıkla olması gerekenden daha uzun süreyle paylaştığını bir blog gönderisinde itiraf etti.

Sosyal deve göre hata, yaklaşık 5.000 üçüncü parti uygulama geliştiricisinin, daha önce kendi uygulamalarına Facebook ile oturum açanların bilgilerini almaya devam etmelerini sağladı. Bu, kullanıcılar uygulamayı 90 gün boyunca hiç kullanmasa bile gerçekleşti. Facebook, sorundan kaç kişinin etkilendiğini söylemedi ancak üçüncü partilerin eline geçen bilgiler arasında eposta adreslerinin, doğum günlerinin, cinsiyet ve konuşulan dil bilgilerinin bulunabileceğini belirtti.

Facebook'tan bir yetkiliye göre aktif bir kullanıcı, üçüncü parti uygulama üzerinden aktif olmayan bir kullanıcıyla arkadaş ise, uygulama aktif olmayan kullanıcının daha önce izin verdiği verileri almaya devam ediyordu. Firma, bu sorunu keşfettikten bir gün sonra onardığını söylüyor. Bununla birlikte sorunun ne kadar süre boyunca fark edilmediği merak konusu.

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