Xbox Live Gold Aboneleri İçin Şaşırtıcı Haber: 12 Ay Seçeneği "Uçtu"

Yeni nesil konsolunun geriye dönük uyumluluğuna güvenen Microsoft, sadece Xbox One konsollarının çoğunun üretimini durdurmakla kalmadı. Firma, TrueAchievements'a yaptığı bir açıklamayla 12 aylık Xbox Live Gold üyelüklerinin satışını durdurduğunu doğruladı.
Bir veya üç aylık Xbox Live Gold üyeliği satın almanız hala mümkün, ancak uzun süreli üyeliğin fiyat avantajından yararlanmanız artık mümkün değil. Microsoft yetkilisi, bir yıllık Gold üyeliğini neden kaldırdıklarını ise söylemedi. Gold üyeliği, birçok çevrimiçi Xbox içeriğine erişmek ve oynamak için gerekiyor ve size her ay bir ücretsiz oyun sunuyor.
Microsoft, Project xCloud ile Xbox Game Pass Ultimate'i bir araya getirme planlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Değişikliğin bunun sonrasında gelmesi dikkat çekici. Yine de firma, Gold'un sunduğu özellikleri tamamen kaldırmayabilir.
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