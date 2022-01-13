Xbox Oyuncuları, PC Oyuncularının Halo Infinite Hilelerinden Şikayetçi!

Halo Infinite'nin PC ve Xbox oyuncularına çapraz platform oynama imkanı sunması sorun oldu. Xbox oyuncuları, PC oyuncularının yaptığı hilelerden şikayetçi!

  • Ercan Uğurlu
Xbox Oyuncularından Halo Infinite Şikayeti!

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