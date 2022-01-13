Xbox Oyuncuları, PC Oyuncularının Halo Infinite Hilelerinden Şikayetçi!

Kısa bir süre önce oyun severlerle buluşan Halo Infinite, Xbox Series X ve S platformlarının yanı sıra PC oyuncularıyla beraber çapraz platform şeklinde de oynanabiliyor. Bunun güzel bir haber olması gerekirken, maalesef Xbox oyuncuları bundan pek de memnun değil.
Xbox oyuncuları, Halo Infinite'nin PC oyuncuları tarafından da oynanmasını iyi şekilde karşılamıyorlar. PC oyuncularının Halo Infinite'te hile yaptığını iddia eden Xbox tarafı, öte yandan klavye ve fare kullanımının PC oyuncularına sağladığı avantajdan da şikayetçiler.
Halo Infinite'nin geliştirici ekibi 343 Industries, oyun severlerin çapraz platform konusundaki bu şikayetlerine henüz resmi bir yanıt vermiş değil. Ancak bu konuda bir şeyler yapacaklarını, iyileştirmeler ve güncellemelere devam edeceklerini söyleyerek vurgulamışlar. Bunun sonucunda Xbox oyuncuları ne derece memnun kalır, bunu zaman gösterecek.
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