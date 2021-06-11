Mars'ta Karpuz Bulundu Haberi New York Times'ta Yayınlandı, Ortalık Karıştı

ABD'nin en önemli gazetelerinden biri olan New York Times, Mars'ta karpuz varlığının doğrulandığını iddia eden bir makaleyi yanlışlıkla yayınladı. Yazı geçtiğimiz gün gazetesinin sitesinde "Polis'in Söylediğine Göre, Mars'ta Bulunan Karpuz Tarlaları" başlığı altında yayınlandı ama hemen kaldırıldı. Silinen makalede, "FBI, karpuzların yağdığı raporları hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak kivilerin ele geçirildiğini doğruladı" gibi acayip bir de cümle bulunuyordu.
Neyse ki, birkaç kişi makaleyi arşivleyebildi, böylece hepimiz Dünya dışında keşfedilen ilk yaşamın karpuzlar olduğunu öğrenebildik. Sonunda uzaylı bir türle temasa geçtiğimizde ve bunun bir karpuz olduğunu fark ettiğimizde hissettiklerimiz ise oldukça karmaşık...
Şaka bir yana, makalede yazanlar, elbette ki gerçek değil. New York Times'ın, uzaylıların kontrolünde veya bir tür uzaylı tehdidi altında değilse, neden böyle bir makale yayınladığı bilinmiyor. Sitedeki küçük bir güncellemede, makalenin yanlışlıkla yayınlanmış olduğu söyleniyor. Açıklamada ise, "Bir test sistemine yönelik sahte bir makale bu sayfada yanlışlıkla yayınlandı" yazıyor.
Pek çok site, yeni bir özellik deneyeceği zaman test makaleleri oluşturabiliyor. Zira bir resim ve metin gibi sıradan bir makalede olabilecek herhangi bir şeyi yüklemek gerekiyor. Hakkında yazacak bir şey olmadan, canı sıkılan bir kişi, eğlence amaçlı olarak Mars'ta karpuz olduğunu iddia etmeyi seçebilir, bunu, derste canı sıkılan bir gencin defterinin kenarına çizebileceği resimler gibi düşünebilirsiniz. Aslında Lorem Ipsum metni de tam olarak bu gibi amaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
Kuruluşlar, örneğin bir araştırmaya ambargo uygulanması gibi, olacağını bildikleri olaylara hazırlık olarak makaleler de yüklerler. Daha büyük kuruluşlar da, kamuya mal olmuş kişiler için önceden ölüm duyuruları hazırlayabilir ve bunları, o kişi öldüğünde yayınlanmaya hazır, yayınlanmadan kendi sistemlerinde bırakabilirler. New York Times'ın bünyesinde de, herhangi birinin hayatını kaybetmesi durumunda yayınlanmaya hazır olarak 1.800'den fazla önemli ismin vefatı hakkında makale bulunuyor. Bu makalede de belirttikleri gibi, bu uygulama yıllar içinde diğer haber kuruluşları tarafından birçok insanın aslında ölmeden çok önce ölü ilan edilmesine yol açtı.
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