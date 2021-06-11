Mars'ta Karpuz Bulundu Haberi New York Times'ta Yayınlandı, Ortalık Karıştı

ABD'nin saygın gazetesi New York Times'ta yayınlanan "Mars'ta karpuz tarlaları bulundu" haberi görenleri şaşırttı. Eğer bu haber doğru olsaydı, Uzayda bulduğumuz ilk canlının karpuz olduğu gerçeğiyle de yüzleşmemiz gerekebilirdi...