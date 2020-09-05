Xbox Series X fiyatı yanlışlıkla Pringles kampanyasında ortaya çıktı!

Xbox Series X oyun konsolu Kasım 2020'de oyunseverlerle buluşacaktı. Hala pek çok detayı açıklanmayan Xbox Series X ile ilgili en fazla merak edilen konulardan biri fiyatıydı.
Şimdiye kadar Xbox Series X'in PlayStation 5'ten daha ucuz olacağı yönünde tahminler vardı. Pringles'ın Güney Afrika'da hazırladığı kampanya ise fiyatı ortaya koydu.
Kampanya Detaylarında Fiyat Görülüyor
Güney Afrika'daki Pringles kampanyasında, Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox Series X kazanmalarını sağlayacak bir kampanya vardı. Kampanyanın detaylarında ödüllerin tahmini değerleri yani oyun konsolunun fiyatı da yer alıyordu.
Xbox Series X Fiyatı Ne Kadar?
Kampanyaya göre;
46 Xbox Series X toplamda 621 bin Güney Afrika randı değerinde. (Yani her konsol yaklaşık 13 bin Güney Afrika randı) Buna göre Xbox Series X fiyatı yaklaşık 800 (vergisiz yaklaşık 6.000 TL) dolar.
Fakat Xbox Series X, dolar cinsinde bu kadar pahalı beklenmiyordu. 800 dolarlık fiyat etiketinin 600 dolara (vergisiz yaklaşık 4.470 TL) kadar inmesi bekleniyor.
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