Xbox Series X fiyatı yanlışlıkla Pringles kampanyasında ortaya çıktı!

Xbox Series X fiyatı merak konusuydu. Kasım ayında çıkması beklenen Xbox Series X ile ilgili pek çok detay henüz belli değil. Ancak ürünün fiyatı Pringles kampanyasında belli oldu.