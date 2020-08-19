Xbox Series X'in Gerçek Hayat Fotoğrafları Sonunda Ortaya Çıktı

Microsoft ve Sony, bu sene bir kez daha kozlarını paylaşacaklar. Her iki konsol devi de yeni nesil oyun konsolunu hazırladı, şimdilerde ise piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu sene sonbahar aylarında satışa çıkması beklenen Xbox Series X ve PlayStation 5 için oyun severler de nefeslerini tutmuş durumda.
Her 2 oyun konsolu da hala bazı özellikleriyle sır gibi saklanıyor. Xbox Series X ise, objektiflere yakalanmış. Microsoft'un allayıp pulladığı tanıtım görüntülerinden ziyade, Xbox Series X'in gerçek dünyada nasıl görüneceği sonunda ortaya çıkmış.
Xbox Series X was exhibited at the Xperion e-arena in Saturn (Germany) pic.twitter.com/xiMvia1FnX— Mr..Keema (@KeemaMr) August 17, 2020
Paylaşılan görüntüler bir Xbox Series X prototipine ait. Ancak konsolun gerçekte nasıl görüneceğine dair bugüne kadarki en net ipuçlarını veriyor. Bir Twitter kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülere göre, Xbox Series X, bahsedildiği gibi siyah bir buzdolabı görünümde. Üst kenarında daire biçimli ızgaralarla şekillenen Xbox Series X, arka yüzeyinde de bağlantılarına yer veriyor.
Pek, yeni konsol hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de Microsoft, yeni Xbox'ın tasarımıyla 2001: A Space Odyssey'e gönderme yapmaya mı çalışmış, yoksa oradaki tabletin minimalist tasarımından mı etkilenmiş dersiniz... Yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle paylaşın.
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