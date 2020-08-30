Xbox Series X Ne Kadar Büyük? İşte Xbox Series X Karşılaştırma Videosu!

Microsoft ve Sony'nin yeni nesil oyun konsolları uzunca bir süredir konuşuluyor. Her 2 oyun konsolu da bir şekilde tanıtılmış, fiziksel özellikleriyle görünmüş olsa da, halen tamamen ortaya çıkmadı ve hala ne zaman satışa sunulacağı gizliliğini koruyor. Yeni Xbox tasarımıyla "minik" bir buzdolabını andırırken, PlayStation 5'in tasarımı ise kimilerine göre fazla fütürist.
Yeni nesil Xbox da boyutlarıyla, tıpkı PlayStation 5 kimi tartışılıyor. Kimilerine göre fazla büyük olduğu düşünülen yeni Xbox, kimilerine göre ise boyutlarıyla oldukça ideal. Neyse ki, Xbox Series X'in bir prototipini veya demo modelini ele geçiren bir kullanıcı, yeni konsolun boyutlarını diğer oyun konsolları üzerinden gözler önüne sermiş.
Hemen yukarıdaki videoda Xbox Series X'i görebilir ve önceki ve şu anki oyun konsolları arasında nasıl göründüğü konusunda fikir sahibi olabilirsiniz.
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