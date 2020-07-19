Xbox Series X'ten, Kinect'ten Vazgeçemeyenler İçin Çok Kötü Bir Haber

Kinect aslında bir süre önce öldü; yaşaması için yapılan hamleler de görünüşe göre pek bir işe yaramadı. Kinect'in tabutuna son çiviyi çakma görevi ise, görünüşe bakılırsa Xbox Series X'e düştü.

Kinect'in tabutuna son çivi çakıldı

Microsoft'tan Phil Spencer, oyuncuların şirketin vizyonunun merkezi olduğuna dair bir blog yazısı yayınladı. Yazısında Eylül ayında Project xCloud'un Xbox Game Pass Ultimate'e dahil edileceğini duyurmanın yanı sıra, Xbox X Serisi'nin Kinect kamera isteyenler hariç Xbox One serisinde oynanabilecek tüm oyunları destekleyeceğini de doğruladı.

Kinect'in uzun bir geçmişi var, ancak sorun orijinal Xbox One ile birlikte geldiğinde başladı. Fikir, konsolu kontrol etmek için ses komutlarını kullanabilmekti. Ancak oyuncular bu aksesuarı ayrıştırmayı tercih edip konsol için 100 dolar daha az ödemeyi tercih etti. 

Arkasından 2016'da Xbox One S geldi ve Kinect için bir bağlantı noktası yoktu. Microsoft, Kinect'in kullanmasına izin veren bir USB Type-A bağdaştırıcısı çıkardı ve bağdaştırıcı, Kinect'e sahip olanlara ücretsiz olarak sunuldu. Ekim 2017'de ise Microsoft, Kinect'i tamamen "öldürdüğünü" duyurdu.

Bu yüzden, Xbox Series X'in bu "eski" aksesuarı desteklememesi şaşırtıcı değil. Ve doğal olarak bu, onu gerektiren oyunların da çalışmayacağı anlamına geliyor.

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