Xbox Series X'ten, Kinect'ten Vazgeçemeyenler İçin Çok Kötü Bir Haber

Kinect aslında bir süre önce öldü; yaşaması için yapılan hamleler de görünüşe göre pek bir işe yaramadı. Kinect'in tabutuna son çiviyi çakma görevi ise, görünüşe bakılırsa Xbox Series X'e düştü.