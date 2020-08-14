Xiaomi, 10. yıldönümü kutlamasında şeffaf tanıtım yaptı!

Xiaomi, 10. yıldönümünü kutlarken yeni şeffaf televizyonunu tanıttı!

  • Levent Öztürk
Xiaomi yeni şeffaf televizyonunu tanıttı
Xiaomi

Xiaomi, 10. Yıldönümü kutlamasının bir parçası olarak şeffaf bir televizyon olan Mi TV Lux OLED Transparent Edition'ı tanıttı. Ekran, kapatıldığı zaman sadece bir cam parçası gibi gözüküyor. Xiaomi'nin söylediğine göre açıldığında da görüntüler havada süzülüyor gibi gözüküyor.

Engadget

55 inçlik şeffaf OLED panel muhtemelen LG'nin 55 inçlik şeffaf 55EW5TF-A ekranını temel alıyor. Bu ekran ile aynı 120Hz yenilenme oranı, 10-bit renk derinliği ve 1ms tepki süresine sahip.

Mi TV Lux OLED 49.999 yuan (yaklaşık 7200$) fiyatına sahip olacak ve Çin'de 16 Ağustos tarihinde satışa sunulacak. Bu etkileyici televizyonun Asya dışında satışa sunulması ise beklenmiyor...

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