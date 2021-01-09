Xiaomi'den 2 Yeni Telefon Daha: Redmi Note 9T ve Redmi 9T Tanıtıldı

Birkaç gün önce Mi 10i 5G'yi tanıtan Xiaomi, şimdi de iki yeni Redmi telefonunu resmi olarak tanıttı. Bu telefonlardan ilki 5G destekli orta seviye bir cihaz olan Redmi Note 9T olurken, diğeri ise giriş seviyesi bir cihaz olan Redmi 9T.
Redmi Note 9T Özellikleri ve Fiyatı
Redmi Note 9T'nin kalbinde MediaTek'in Dimensity 800U yonga seti bulunuyor. Bu yonga setine 4GB RAM ve 64 ya da 128GB dahili depolama seçenekleri eşlik ediyor. Telefonda, microSD bellek kartı desteği de bulunuyor.
Telefonun 6.53inç'lik ekranı FHD+ çözünürlük desteği sunuyor ve 60Hz tazeleme hızına sahip. Ekranın sol üst köşesinde, 13 megapiksellik bir ön kameraya ev sahipliği yapan kamera deliği bulunuyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Arkada ise, 3 kameradan oluşan bir sistem yer alıyor: 48 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik semsörü ve 2 megapiksel makro.
Redmi Note 9T, yukarıda da söylediğimiz gibi 5G desteği ile geliyor. Diğer özelliler ise şöyle: 5.000mAh batarya, 18W hızlı şarj, yan kısma yerleştirilmiş parmak izi sensörü ve 3.5mm kulaklık girişi.
Siyah ve Mor renk seçenekleri ile 11 Ocak'ta satışa sunulacak olan Redmi Note 9T'un fiyatı, 229 Euro'dan başlıyor.
Redmi 9T Özellikleri ve Fiyatı
Redmi 9T, Redmi Note 9T ile aynı ekrana sahip. Tek fark ise, Gorilla Glass 5 yerine Gorilla Glass 3 ile korunuyor olması.
Yonga seti olarak Snapdragon 662'yi tercih eden telefon, 4 veya 6GB RAM seçenekleri ile geliyor. Depolama alanı seçenekleri ise 64 ve 128GB. Bu telefonda da bellek kartı desteği bulunuyor.
Ön kamera 8 megaapiksel çözünürlüğe sahip. Bu kez kamera deliği yerine gözyaşı tasarımı tercih edilmiş. Arka kamera sistemi ise 4 farklı kameradan oluşuyor: 48 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra-geniş açı, 2 megapiksel derinlik sensörü, 2 megapiksel makro.
Redmi9T'nin bataryası 6.000mAh kapasiteye sahip; 18W hızlı şarj destekleniyor. Parmak izi sensörü, bu telefonda da kendine yer bulmuş durumda.
Gri, mavi, turuncu ve yeşil renk seçenekleri ile raflarda olması beklenen Redmi 9T'nin başlangıç fiyatı 159 Euro.
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