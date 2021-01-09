Xiaomi'den 2 Yeni Telefon Daha: Redmi Note 9T ve Redmi 9T Tanıtıldı

Xiaomi, iki yeni Redmi telefonunu resmi olarak tanıttı. 5G destekli Redmi Note 9T ve Redmi 9T hakkında bilmek isteyeceğiniz tüm detaylar, haberimizde...