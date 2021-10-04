Xiaomi, 4K Çözünürlüklü OLED Ekrana Sahip Bir Telefona mı Hazırlanıyor?

Xiaomi, 4K OLED ekranlı bir akıllı telefonu üzerinde çalışıyor olabilir. Eğer bu iddia doğruysa, Çinli dev dünyanın en yüksek çözünürlüklü telefonunu üretmiş olacak!