Xiaomi, 4K Çözünürlüklü OLED Ekrana Sahip Bir Telefona mı Hazırlanıyor?

Yeni bir sızıntıya göre Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ilk 4K OLED ekrana sahip telefonunu sunmaya hazırlanıyor. XDA Developers, Çin sertifikasyon kuruluşunun web sitesinde (TENAA) 4K ekranlı yeni bir telefon tespit etti ve bunun, cihazın yakın zamanda Çin pazarına sunulacağına dair büyük bir ipucu olduğu söylenebilir.
Listeye göre isimsiz akıllı telefon, 3.840 x 2.160 çözünürlüklü 6,55 inç 4K OLED ekrana sahip olacak. Bu da 672 ppi anlamına geliyor.
Sony şu anda 4K ekran kullanan tek akıllı telefon üreticisi ve en yeni telefonu olan Sony Xperia 1 III, 643 ppi yoğunluğuyla 6,5 inç 4K ekrana sahip.
Eğer bu telefon gerçeğe dönüşürse, Xiaomi bir akıllı telefonda mevcut olan en iyi çözünürlük unvanını ele geçirebilir. Ancak bu akıllı telefon gerçekten satışa sunulsa da yayımın Çin ile sınırlı kalması oldukça yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor.
Bu listedeki model numarası, Eylül sonunda açıklanan ve Çin pazarı için özel bir telefon olacak olan yeni Xiaomi Civi ile eşleşiyor.
Bu telefon da 6.55 inç ekrana sahip, ancak şu anda 4K ekranlı bir varyant hakkında bilgi yok. Bu model numarası, bunun en azından aynı cihaz ailesinin bir parçası olacağını gösteriyor.
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