Zynga, Türk Oyun Şirketi Peak'i 1,8 Milyar Dolara Satın Aldı

ABD merkezli oyun şirketi Zynga, Türk oyun şirketi Peak'i 12,3 milyar TL (1,8 milyar dolar) karşılığında satın aldı.
2010 yılında Sidar Şahin tarafından kurulan Peak Games, yıllar içerisinde mobil oyunlarda hem Türkiye'de, hem de dünyada önemli bir oyuncu haline geldi. Firma Kasım 2017'de Peak, 101 Okey Plus, Spades Plus ve Gin Rummy Plus gibi oyunlarını 100 milyon dolar karşılığında Zynga'ya devretmişti. Bunun ardından firma, Toy Blast ve Toon Blast oyunlarıyla dünya piyasasına odaklanmıştı.
Peak'in kurucusu Şahin, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün geldiğimiz nokta tüm Türkiye için gurur verici ve biz hepimiz biliyoruz ki, bu daha yolun başı. Zynga ile devam edeceğimiz bu yolculukta, birlikte daha güçlenerek büyüyecek olmak hepimizi geleceğe dair heyecanlandırıyor. Türkiye'den büyüyen, ilerleyen ve gelişmeye devam eden bir ekip olmayı sürdüreceğiz."
Zynga'nın ödemenin yarısını nakit, yarısını ise Zynga hissesi olarak yapacağı belirtildi. Devasa satın alma, Çinli Alibaba'nın Trendyol için ödediği 728 milyon doları da katlayarak yabancı bir firmanın Türkiye'deki bir teknoloji şirketi için ödediği en yüksek miktara ulaşmış oldu.
Sidar Şahin Kimdir?
Ekonomist dergisinin 2019 yılında 28'incisi gerçekleştirdiği 'Ekonomide Yılın İş İnsanları' anketinde 'Yılın Erkek Girişimcisi' Peak Games ile Sidar Şahin olmuştu. 2019 yılında Ekonomist'te yer alan haberde Sidar Şahin'le ilgili şu bilgiler yer almıştı:
"Bu yıl, Peak Games oyun şirketiyle başarılı bir çıkış yakalayan ve global çapta büyümesiyle dikkat çeken şirketin kurucusu Sidar Şahin, 'Yılın Erkek Girişimcisi' oldu.2010 yılında İstanbul'da kurulan Peak Games, mobil uygulama pazarının dünyadaki en büyük şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, ABD'de ilk beşte yer aldığı mobil oyun alanında büyümeye devam ederken, yapay zeka ve yapay öğrenme alanlarında da yeni ürünler geliştiriyor.
Peak Games'in arkasındaki vizyoner isim Sidar Şahin, Türkiye'nin önde gelen oyun uzmanlarından biri. Peak Games'i kurmadan önce Türkiye'de ve dünyanın farklı bölgelerinde yüksek profilli oyun şirketlerini ve başarılı internet girişimlerini yönetti.
Sidar Şahin'in önceki girişimlerinden biri olan Funpac 2003'te kurulmuş başarılı bir mobil oyun stüdyosu. Oyunları 30 ülkede, 20'den fazla operatör ve portal üzerinden kullanıcılara ulaştı.
İkinci girişimi olan Izlesene.com, sosyal video paylaşımı üzerine yoğunlaştı ve Türkiye'de Youtube'u geride bıraktı. Izlesene.com, bir girişim olarak çıkış yaptığında Türk internet endüstrisinde en yüksek değeri yakalayan şirket oldu. Sidar Şahin'in üçüncü girişimi olan Gamegarden, milyon dolarlık bir şirket oldu.
Geliştirdiği mobil oyunlarla dünya genelinde 500 milyondan fazla kişiye ulaşan Türk teknoloji şirketi Peak Games, 2017 yılı sonunda kart ve okey oyunları stüdyosunun devredilmesine yönelik olarak ABD'li oyun şirketi Zynga ile 100 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.Şirketin Toy Blast isimli oyunu, dünyanın en büyük oyun pazarı olan ABD'nin en çok oynanan oyunları arasında yer alıyor.
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