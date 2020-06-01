Zynga, Türk Oyun Şirketi Peak'i 1,8 Milyar Dolara Satın Aldı

Türk oyun şirketi Peak, ABD merkezli Zynga tarafından rekor bir fiyata satın alındı. Böylece Peak, yabancı bir firma tarafından en yüksek fiyata satın alınan Türk teknoloji şirketi olmayı başardı. Peak'in kurucusu Sidar Şahin, "Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye'de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum" dedi. Peki, Sidar Şahin kimdir? İşte kariyer öyküsü