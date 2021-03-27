Xiaomi, Doğrudan Kendi Markasıyla Otomobil Üretmeye Başlıyor

Çinli telefon devi Xiaomi de elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvamış durumda. Üstelik üretilecek olan modellerin doğrudan Xiaomi markasını taşıması bekleniyor.