Xiaomi, Doğrudan Kendi Markasıyla Otomobil Üretmeye Başlıyor

Çin'in önemli telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, büyük bir sürprize imza atarak elektrikli otomobil pazarına giriş yapıyor. Reuters'in haberine göre Çinli dev, Great Wall Motors ile birlikte, elektrikli otomobil üretmek için kolları sıvamış durumda. Ancak ne Xiaomi, ne de Great Wall Motors konu hakkında bir açıklama yapmış değil.
Reuters haberini, Xiaomi ve Great Wall Motors'a yakın 3 farklı "isimsiz" kaynağa dayandırıyor. Bu kaynakların söylediğine göre üretilecek olan otomobil doğrudan Xiaomi markasını taşıyacak ve seri üretim ile başta Çin olmak üzere pek çok farklı pazarda satışa sunulacak.
Xiaomi, halihazırda elektrikli scooter üretiyor ve pek çok teknoloji devi gibi elektrikli otomobil pazarına adım atmak istemesi şaşırtıcı sayılmamalı.
Reuters'in haberinin ardından Xiaomi hisselerinin yüzde 6.3 oranında değer kazandığı rapor ediliyor. Great Wall Reports'un değer artışı ise daha da yüksek olmuş durumda: Yüzde 10.4...
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