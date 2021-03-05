Xiaomi, Redmi Note 10 Serisi Telefonlarını Resmi Olarak Tanıttı

Xiaomi, yeni akıllı telefon serisi Redmi Note 10'u resmi olarak tanıttı. Geçtiğimiz yılın Redmi Note 9 serisinde 3 farklı model varken, bu kez karşımızda 4 farklı Note 10 modeli bulunuyor. Eklenen yeni model ise, tahmin edebileceğiniz gibi Redmi Note 10'un 5G'li sürümü olan Redmi Note 10 5G.
Redmi Note 10 ve Redmi Note 10S Özellikleri ve Fiyatları
Redmi Note 10 ve Note 10S, oldukça benzer özelliklere sahip. Her ikisinde de 6.43 inç'lik AMOLED ekran bulunuyor; önlerinde 13 megapiksellik selfie kamerası var ve pil kapasiteleri 5.000mAh (33W hızlı şarj destekli).
Arka kamera sistemleri de neredeyse aynı. 4'lü bir sistem, her iki telefonun arka kısmında bulunuyor. Bu sistemi oluşturan ortak lensler ise şu şekilde: 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik. Ana lens ise iki telefonda farklı. Note 10'da 40 megapiksellik bir lens bulunurken, 10S'ye 64 megapiksellik bir lens bulunuyor.
İşlemci ise, iki telefonu ayıran en belirgin fark. Redmi Note 10'un işlemcisi Snapdragon 678 iken, Redmi Note 10S'in işlemcisi MediaTek Helio G95.
Note 10 4 veya 6GB RAM ile satışa sunulurken, Note 10S'in sadece 6GB'lık bir versiyonu bulunuyor. Redmi Note 10'un başlangıç fiyatı 199 dolar, Redmi Note 10S'in başlangıç fiyatı 229 dolar.
Redmi Note 10 Pro Özellikleri ve Fiyatı
Note 10 Pro, tahmin edebileceğiniz gibi serinin en üst modeli. 6.67 inç'lik AMOLED ekrana sahip ve 120 HZ ekran tazeleme hızı sunuyor. İşlemci olarak Snapdragon 732G seçilmiş; bu işlemci seçime göre 6 veya 8GB RAM ile destekleniyor.
Telefonun ön kamerası 16 megapiksel çözünürlükte. Arkada ise yine dört lensli bir kamera sistemi bulunuyor: 108 megapiksel geniş açı, 8 megapiksel ultra geniş açı, 5 megapilsel "telemakro" ve 2 megapiksel derinlik.
Redmi Note 10 Pro'nun batarya kapasitesi 5.020 mAh ve yine 33W hızlı şarj desteğine sahip.
Telefonun başlangıç fiyatı 279 dolar.
Redmi Note 10 5G Özellikleri ve Fiyatı
Redmi Note 10 5G, Xiaomi'nin uygun fiyatlı 5G telefonlarından biri olmayı amaçlıyor. Telefonun kalbinde MediaTek Dimensity 700 yonga seti bulunuyor; RAM büyüklüğü ise 4GB.
6.5 inç'lik ekran, 90Hz tazeleme hızına sahip. Ön kamera 8 megapiksel çözünürlükte iken, arkada bu kez 3 lensli bir sistem var: 48 megapiksel geniş açı, 2 megapiksel makro ve 2 megapiksel derinlik.
Telefonun 5.000mAh kapasiteli bataryası 18W hızlı şarj desteğine sahip.
Redmi Note 10 5G'nin başlangıç fiyatı 199 olarak açıklandı.
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