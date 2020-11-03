Xiaomi, Dünyanın En Büyük 3'üncü Akıllı Telefon Üreticisi Oldu

Xiaomi, üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research'e göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanını tekrar geri kazandı.