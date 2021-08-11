Xiaomi'nin Ekran Altı Kameralı Yeni Telefonu Mi Mix 4 Tanıtıldı!

Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Mi Mix 4 sonunda resmi olarak tanıtıldı. Tasarımıyla dikkat çeken telefon, birinci sınıf bir seramik gövdeye sahip. Ama asıl önemli olan detay, ön kamerada gizli. Çentik veya delik kullanmayan Xiaomi, ekran altı selfie kamerası kullanıyor. Xiaomi, kameranın ekran altına yerleştirilebilmesi için kamera alanındaki piksel boyutunu küçülttüğünü ve ışık kırınımını en aza indirmek ve şeffaflık elde etmek için özel bir devre kullanacağını söylüyor.
Xiaomi Mi Mix 4 Teknik Özellikleri
Mi Mix 4, Snapdragon 888+ yonga setinden güç alan ilk telefon olarak da fark yaratıyor. Telefon 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle geliyor. Modele bağlı olarak, 128 GB ila 512 GB arasında UFS 3.1 dahili depolama alanı seçenekleri sunuluyor.
10 bit renk destekli 6,6 inç'lik Full HD+ AMOLED ekran 120 Hz yenileme hızı ve 480 Hz dokunmatik örnekleme özelliklerine sahip. Corning Gorilla Glass Victus tarafından korunan ekran, HDR10+ ve Dolby Vision desteği de sunuyor.
Mi Mix 4'ün arka kamerası 3 lensten oluşuyor. 108 MP ana lense 13 MP geniş açılı lens ve 5X optik zumlu 8 MP periskop kamera eşlik ediyor. Ekran altı selfie kamerası 20 MP çözünürlüğe sahip.
Telefon, 120 W hızlı şarj desteği sunan 4.500 mAh kapasiteli bir pil ile geliyor. 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Kızılötesi alıcı, NFC ve GPS destekleri de dikkat çekiyor. Telefonun Harman Kardon tarafından tasarlanan çift hoparlörü var; kutusundan Android 11 ile çıkıyor.
Xiaomi Mi Mix 4 Fiyatı
Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip temel modeli 770 dolara satılacak. 8 GB RAM ve 256 GB depolama için 817 dolar harcamanız gerekecek. 256 GB depolamaya sahip 12 GB'lık model ise, size yaklaşık 894 dolara patlayacak. Son olarak, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip en üst modelin fiyatı yaklaşık 971 dolar olacak.
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