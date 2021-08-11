Xiaomi'nin Ekran Altı Kameralı Yeni Telefonu Mi Mix 4 Tanıtıldı!

Xiaomi, ön kamerayı ekranın altına yerleştirdiği yeni telefonu Mi Mix 4'ü resmi olarak tanıttı. İşte Mi Mix 4 teknik özellikleri, fiyatı ve bilmeniz gereken tüm detaylar...