Xiaomi'nin Karı Yüzde 70 Oranında Arttı

Xiaomi'nin düzeltilmiş net karı geçen yıla göre yüzde 70 artış gösterdi .

Xiaomi'nin Karı Yüzde 70 Oranında Arttı

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