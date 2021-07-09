Xiaomi'den Katlanabilir Yağmuru: 7 Katlanabilir Telefon Patenti Birden!

Çoğu yenilikçi akıllı telefon üreticisi, akıllı telefonların geleceğinin katlanabilir form faktöründe yattığını düşünüyor ve çalışmaları ile yatırımlarını buna göre yapıyorlar. Bunun neticesinde son dönemde çok sayıda katlanabilir akıllı telefon gördük ve gelecekte çok daha fazlasını göreceğiz. Bunlardan bazıları da Xiaomi'den gelecek. Hem de fazla sayıda!
Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin birden fazla katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor ve bunlardan birinin muhtemelen bu yıl içinde piyasaya çıktığını göreceğiz.
Katlanabilir ekranlı 7 farklı telefon tasarım patenti alan Xiaomi'den böylece farklı çeşitlerde katlanabilir cihazlarını gelecekte çok sık göreceğiz. Bunlar arasında cüzdan şeklinde katlanabilir telefonlardan defter biçiminde olanlara ve hatta şu ana kadarki en büyük ekranlı katlanabilir akıllı telefon da yer alıyor. Patent örneğini buradan inceleyebilirsiniz.
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