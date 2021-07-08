Eğer Bu Sızıntı Doğru İse iPhone 14, Bir İlki Gerçekleştirebilir!

Apple'ın iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinin, telefonlar bu yıl içinde piyasaya çıktığında 120Hz LTPO OLED ekranları kullanacağına yönelik yoğun söylentiler var ve şimdi ortaya çıkan yeni bir rapor, benzer teknolojinin 2022'de daha ucuz modellerde kullanılabileceğini öne sürüyor.
Koreli yayın The Elec'in raporu, LG Display'in, Apple'ın şu anda iPhone 14 olarak adlandırmasını beklediğimiz 2022 telefonlarında kullanılması için panel üretimi yapmaya hazırlandığını söylüyor. Bu rapor, Apple'ın bu ekran teknolojisini daha fazla telefona dahil etmeye hazır olduğunu da gösterir niteliği taşıyor.
Bilindiği gibi Apple bu yıl içinde tanıtacağı iPhone 13 serisinde, iPhone 13 ve iPhone 13 mini modellerine de yer verecek, ancak bu modellerde iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'te yer alacak 120Hz LTPO panel bulunmayacak. Bu 2 telefonda, iPhone 12'de olduğu gibi 60Hz OLED ekran kullanacağı söylenen Apple, 2022 yılında ise işleri değiştirebilir ki The Elec'in raporu da bunu gösteriyor. Eğer bu rapor doğru ise, iPhone 14'ün 120Hz panele sahip ilk Apple telefon olacağına dair büyük bir ipucu olduğu söylenebilir.
LG Display, LTPO panelleri tedarik etmek için gerekli cihazları yapan Avaco isimli bir üretici ile görüşme halinde. Samsung'un da iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max için ekranlar ürettiği söyleniyor, ancak serideki tüm modeller için tedarik kapasitesine sahip olmadığı düşünülüyor. Bu anlamda şirket, LG'den de bu konuda destek alacak. Elbette Apple planları değiştirebilir. Tüm bunları iPhone 14 ortaya çıkacak kadar bilemeyeceğiz.
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