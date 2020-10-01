Xiaomi Mi 10T ve Xiaomi Mi 10T Pro Tanıtıldı

Xiaomi, iki yeni telefonu Mi 10T ve Mi 10T Pro'yu tanıttı. İki telefon, Mi 10T'nin biraz geriden gelen kamerası dışında oldukça benzer özelliklere sahipler. 6,67 inç FHD+ ekranla gelen telefonlar, 144Hz tazeleme hızına sahip ve Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Xiaomi Mi 10T, 6GB RAM ile gelirken Xiaomi Mi 10T Pro'da 8GB RAM'e yer veriliyor. Snapdragon 865 yonga setini kullanan telefonların ikisi de 5.000mAh pil ve 33W MMT hızlı şarj ile geliyor. Bu hızlı şarj teknolojisinin, öncekine kıyasla yüzde 17 daha hızlı olduğu iddia ediliyor. Cihazların diğer özellikleri arasında stereo hoparlörler, X eksenli titreşim motoru, kenara monte edilmiş parmak izi tarayıcısı, ön ve arka yüzde Gorilla Glass 5, 5G, Bluetooth 5.0, USB-C var. Adı geçmeyen, dolayısıyla sunulmayan özellikler arasında ise IP puanlaması, kablosuz şarj ve NFC dikkat çekiyor.
Xiaomi Mi 10T Pro, OIS destekli 180MP ana kamera, 13MP ultra geniş ve 5MP makro sensörle geliyor. Xiaomi Mi 10T ise ana kamera olarak 64MP'lik bir sensör kullanıyor. Ön yüzde iki telefonda da 20MP'lik bir kamera bulunuyor.
Telefonlar, Android 10'u temel alan MIUI 12 ile çalışıyorlar. MIUI 12'de görünümü yenilenen Kontrol Merkezi, yeni sistem simgeleri, geliştirilmiş kullanıcı deneyimi ve fazlası var.
Xiaomi Mi 10T'nin fiyatı 499 Euro'dan başlarken Xiaomi Mi 10T Pro'nun fiyatı 599 Euro'dan başlıyor.
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