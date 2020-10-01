SanDisk Extreme PRO ve SanDisk Extreme SSD Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC), önceki nesillere göre neredeyse 2 kat daha fazla hız sunan iki yeni SanDisk® taşınabilir SSD'yi piyasaya sürdü. SanDisk Extreme® ve SanDisk Extreme PRO® taşınabilir SSD'ler, günümüzün yüksek kaliteli içerik taleplerine ayak uydurmak için özel olarak üretilmişlerdir. Profesyonel fotoğrafçılar, videographer'lar ve meraklılar her gün hayatın en güzel anlarını yakalayıp saklar ve bunları taşımak için şaşırtıcı hızlarda performans gösteren güvenilir çözümlere ihtiyaçları vardır.
2 TB'a* varan kapasitelere sahip olan yeni NVMe™ sürücüler, ilginç içerikler oluşturmak veya inanılmaz 4K ve 8K çekimleri kolayca gerçekleştirmek ve taşımak için çok uygundur. Amiral gemisi SanDisk Extreme PRO taşınabilir SSD, ağır iş yükünün baskısı altında işini yapabilmesi için üretilmiş dövme alüminyum bir kasaya ve üretimin zorluklarına dayanıklı silikon bir tasarıma sahiptir. Sürücüler ayrıca parola koruması ve 256-bit AES donanım şifrelemesine yükseltme ile içeriğin güvende tutulmasına yardımcı olur1.
SanDisk Extreme Ekibi üyesi Tyler Stableford, "Her saniye önemli olduğundan, benim kadar hızlı çalışan, hızlı ve güçlü çözümlere ihtiyacım vardır. Yaratıcılığıma ayak uydurmak için SanDisk SSD'lere güveniyorum. Bir sanatçı olarak hız en büyük güçlerimden biridir ve SanDisk Extreme SSD serisiyle işi daha yüksek verimlilik ve kapasite ile halledebileceğimi ve işin gerektirdiği her yerde belleğin bitmesi konusunda endişelenmeme gerek kalmayacağını biliyorum" diyor.
Sağlam ve Güçlü SSD Performansı
Profesyonellere yönelik tasarlanan yeni SanDisk taşınabilir SSD'ler, en zorlu görevlerin - evde, ofiste veya dışarıda - güvenle üstesinden gelmek için üretildiler. SanDisk Extreme taşınabilir SSD, daha fazla belleğe, dayanıklı ve hızlı bir sürücüye ihtiyaç duyanlar için harika bir sürücüyken, SanDisk Extreme PRO, düzenli, sürekli bir performansa ve her yere taşınabilen bir sürücüye ihtiyaç duyan profesyoneller için üretilmiştir.
Western Digital'da, Tüketici Çözümleri pazarlama direktörü olan Brian Pridgeon da, "Müşterilerimiz için hayat bir maceradır ve hem tüketicilere hem de profesyonellere güçlü çözümler sunmak söz konusu olduğunda, portföyümüzdeki çıtayı yükseltmemiz konusunda bize güvenirler. Extreme sürücü ailemizi en yüksek seviyede performans gösterecek şekilde oluşturduğumuzdan, dünya çapındaki profesyonel fotoğrafçılar SanDisk markasına güveniyorlar. En yeni NVMe teknolojisi ile hızları artırdık, en iyi çekimleri ve en zorlu işleri idare etmesi için tasarımlarımızda sağlam malzemeler kullandık" diyor.
Ana Özellikler
- SanDisk Extreme PRO Taşınabilir SSD
- o 2000MB/saniyeye** varan okuma ve 2000MB/saniyeye** varan yazma hızlarına sahip güçlü NVMe katı hal performansı ile verileri saklarken ve aktarırken zamandan tasarruf sağlar.
- o Dövme alüminyum kasa, taşınabilir bir formda daha yüksek uzun süreli hızlar sunmak için bir soğutucu görevi görür.
- o İki metreye kadar mesafeden düşmeye karşı koruma ve IP55 seviyesi2, sürücüyü her türlü maceraya atılabilecek kadar sağlam hale getiriyor. Sürücünün dövme alüminyum kasası ve silikon kııf tasarımı, birinci sınıf olduğunu hissettirir ve ek koruma sağlar.
- o Parola koruması ve 256-bit AES donanım şifrelemesine yükseltme ile özel içeriğin gizli tutulmasına yardımcı olur
- SanDisk Extreme Taşınabilir SSD
- o İlginç içerikler oluşturmak veya inanılmaz çekimler yapmak için çok uygun olan taşınabilir, yüksek kapasiteli bir sürücüde 1050MB/saniyeye** kadar okuma ve 1000MB/saniyeye** kadar yazma hızlarına sahip NVMe katı hal performansına sahip.
- o Daha fazla dayanıklılık için sürücü, iki metreye kadar mesafeden düşmeye karşı koruma ve IP55 su ve toz direncine sahiptir2.
- o Sürücünün dışında birinci sınıf olduğunu hissettiren ve ek koruma sağlayan dayanıklı silikon kılıf vardır.
- o Parola koruması ve 256-bit AES donanım şifrelemesine yükseltme ile özel içeriğin gizli tutulmasına yardımcı olur
Bir yere gitmeye hazırlanan tüketiciler, daha fazla gönül rahatlığı içinde sürücülerini bir bel kemerine veya sırt çantasına sabitlemek için karabina halkasını kullanabilirler. Yeni sürücüler, PC ve Mac bilgisayarlarla uyumlular. İçeriği bir PC veya dizüstü bilgisayara taşımanın yanı sıra yeni ürünler artık, kullanıcıların bir dizi USB Type-C™ akıllı telefonla uyumluluk sayesinde mobil içeriği hızlı ve kolay bir şekilde yedeklemesine de izin veriyorlar.
Fiyatlandırma ve Ürünün Kullanılabilirliği
SanDisk Extreme ve SanDisk Extreme PRO taşınabilir SSD'ler, beş yıllık sınırlı garantiyle3 desteklenmektedir ve artık Western Digital Store'da ve dünya çapında seçkin e-satıcılarda ve perakendecilerde satışa hazırlar. SanDisk Extreme taşınabilir SSD'ler şimdi 500GB* (önerilen satış fiyatı $119.99) ve 1TB* (önerilen satış fiyatı $199.99) kapasitelerde hazır ve bu tatil sezonunda (Kasım-Ocak dönemi) 2TB* kapasiteli sürücünün de piyasaya sunulması bekleniyor. SanDisk Extreme PRO taşınabilir SSD'ler şimdi 2TB* (önerilen satış fiyatı $499.99) kapasiteyle hazır, bu tatil sezonunda da 1TB* kapasiteli sürücünün piyasaya sunulması bekleniyor.
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