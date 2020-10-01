SanDisk Extreme PRO ve SanDisk Extreme SSD Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Her işlemi hızlandırmak için benzersiz bir şekilde tasarlanmış olan yeni sürücüler, zengin içerikleri kolaylıkla taşımak için önceki nesillere göre yaklaşık 2 kat daha fazla hız sunuyor.