Xiaomi Mi Fan Festivali 2021 Başlıyor!

Küresel teknoloji lideri Xiaomi'nin her yıl düzenlenen Mi Fan Festivali (MFF) bugün başlıyor. 2021 festivalinin teması ise 'fırsatları keşfedin'. Bu temanın ruhuna uygun olarak çok çeşitli çevrimiçi kampanyalar tasarlayan Xiaomi, Mi Fanlarını Xiaomi ürünlerinin hem kendi hayatlarını hem de ailelerinin ve arkadaşlarının hayatlarını nasıl kolaylaştırdığına dair deneyimlerini paylaşmaya davet ediyor.
Xiaomi, resmi yetkili kanallar üzerinden 147 milyon doları aşan özel tekliflerle başlayacak olan festivalde, en yenilikçi ürünlerini inanılmaz fiyatlarla dünya çapındaki Mi Fanlarına sunmak için 59 pazarda 70'ten fazla çevrimiçi platform ve 300 çevrimdışı iş ortağıyla ** iş birliği yapıyor.
Türkiye'de de Mi Fan Festivali kapsamında 6 Nisan ve 9 Nisan tarihleri arasında resmi internet satış kanalı mishoptr.com'da ve Türkiye'deki resmi anlaşmalı e-ticaret platformlarında Mi 10T Pro alan kullanıcılara Mi Smart Band 5 hediye edilecek. Ayrıca aynı tarihlerde e-ticaret platformlarında çeşitli akıllı telefonlarda ve aksesuarlarda değişen oranlarda indirim kampanyaları gerçekleştirilecek. Online satışlara ek olarak, Türkiye genelinde 26 şehirde yer alan 50'den fazla Mi mağazasında Mi 10T ve Mi 10T Pro alımlarında Mi Smart Band 5 hediye edilecek. Satış kampanyalarına ek olarak satış sonrası için ise garanti harici olan Xiaomi Türkiye Garantisi altındaki akıllı telefonlar için Ayrıcalıklı Servis Merkezlerinde 16 Nisan gün sonuna kadar işçilik ücretlerinde %50 indirim uygulanacak ve sürpriz bir hediye verilecek.
Google ve Qualcomm Technologies de MFF 2021 aracılığıyla Xiaomi'nin kuruluş gününü kutluyor. MFF 2021 için posterlerin birlikte oluşturulması ve görsel dilin temel yaratıcı fikri olarak "&" sembolünün kullanılması, Xiaomi'nin Google ve Qualcomm Technologies arasındaki yakın iş birliğini simgeliyor. Posterler aynı zamanda "Möbius Halkası"nın sonsuz konseptini yansıtarak Xiaomi ile Google ve Qualcomm'un kullanıcıların hayatlarında sonsuz olasılıklar yaratmaya çalıştığını ifade ediyor.
Xiaomi, Google ve Qualcomm kendi sektörlerinde trendleri belirleyerek her zaman öncü oldular. Xiaomi, teknolojik yeniliklerin kitlesel olarak benimsenmesini ilerletmek ve hızlandırmak için Google ve Qualcomm Technologies ile yakın bir şekilde çalışıyor. Xiaomi, herkesin hayatını daha akıllı hale getirmek ve günlük yaşamda rahatlığı artırmak amacıyla, MFF 2021 temasıyla ifade edilen yeni olasılıkları keşfetmek için iki teknoloji ortağıyla el ele çalışmaya devam edecek.
Xiaomi sözcüsü: "Xiaomi olarak her zaman Mi Fanlarını ve kullanıcılarını yaptığımız her şeyin merkezine koyduk, bu yüzden Mi Fan Festivali (MFF), Mi Fan kültürümüzün de ikonik bir temsilidir. Bu yıl festivalin 10. Yılı, Xiaomi'nin kuruluşunun ise 11. yılı. Her yıl bu festivali dünyanın dört bir yanındaki Mi Fanları, kullanıcıları ve ortaklarımızla birlikte, desteklerinden dolayı onlara minnettarlığımızı göstermek için kutluyoruz. Onların desteği bizim keşfetmeye ve yenilikler yapmaya devam etmeye yönelik en önemli tetikleyicimiz. Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition'ın duyurulması ve bir dizi MFF etkinliğinin başlatılmasıyla, herkese yenilik ve akıllı yaşam tarzları sağlama konusundaki marka konumumuzu, Mi Fanlarımız ve kullanıcılarımız için her zaman orada olma taahhüdümüzü iletmeyi umuyoruz" dedi.
Mi Fanlarıyla Birlikte Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek
Kurulduğu günden beri, kullanıcılarla gerçek ilişkiler kurmak ve onları Xiaomi'nin geleceğinin bir parçası haline getirmek Xiaomi şirket kültürünün merkezinde yer alıyor. Mi Fanları, Xiaomi'nin büyümesine yardımcı olmak için önerilerde bulunarak, hatta fikir ve buluşlara katkı sağlayarak Mi Topluluğuna katılıyor. Bu yüzden Mi Fan kültürü her zaman Xiaomi markasının ayrılmaz bir parçası konumunda...
Xiaomi Global Mi Topluluğu, MFF 2021'i kutlamak için 15 ülkeden Mi Fanlar tarafından çevrimiçi bir Mi Community'de ortaklaşa yaratılan tema şarkısı "A Melody for Mi"yi resmen duyurdu. Bu şarkı yazma projesine yaklaşık 1000 Mi Fanı katıldı. Şarkının müziğini ve sözlerini yazmak için 30 Mi Fanının çalışmaları seçilip kullanıldı. Şarkı, Mi Fanlarının aşkı, tutkuyu, yeniliği, canlılığı ve herkes için daha akıllı yaşamı merkeze alan daha iyi bir yaşam arayışını ifade ediyor ki bu da, Xiaomi'nin on yıldan fazla bir süredir Mi Fanlarına aktardığı değerleri yansıtıyor.
"A Melody for Mi" şarkısı resmi bir zil sesi olarak belirlendi ve dünyanın her yerinden kullanıcıların indirebileceği Mi Tema Mağazası'na yüklendi.
Xiaomi, Mi Fanlarının ve kullanıcılarının kafasındaki en havalı şirketlerden biri olarak imajını korumaya devam ediyor. Yıllardır, Xiaomi kullanıcıları, gerçekten yaşamı değiştiren akıllı özelliklere sahip tüm bu yenilikçi ürünlerle etkileşime girme ve yaşama konusunda paylaşılan bir deneyim yoluyla bağlantı kuruyor. Xiaomi Global Mi Topluluğu'nda binlerce Mi Fanı, Xiaomi markasının ve ürünlerinin hayatlarını nasıl değiştirdiğini anlatan hikayelerini çoktan yayınladı.
Kullanıcı adı "Crossfiree" olan bir Mi Fanı, bir Mi Topluluğu etkinliği sırasında Mi Smart Home hakkındaki hikayesini paylaştı. Kendisini bir teknoloji meraklısı yerine bir teknofobik olarak tanımlasa da evinde 30'dan fazla Xiaomi ekosistem ürünü bulunuyor. Mi Hava Temizleyicisi, evindeki hava kalitesini iyileştirmeye ve şiddetli toz alerjisini hafifletmeye yardımcı olurken, Mi Band tüm ailesinin daha sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmesine yardımcı oluyor. Bir diğer Mi Fanı, Arun Abhimanyu, Mi Motion Aktif Gece Işığının, büyükannesinin geceleri tuvaleti kullanmak için uyandığında karanlıkta uzun süredir devam eden ışık düğmesini bulma sorununu çözdüğünden bahsetti. Bu, onun Xiaomi ürünleriyle olan deneyimlerinden sadece bir kaçıydı ve o "bu ürünler hayatımı hiç hayal edemeyeceğim bir şekilde kolaylaştırdı. Xiaomi, kullanıcıların güvenini bu şekilde kazanıyor" açıklamasında bulundu.
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