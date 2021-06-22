Xiaomi Mi Mix 4, Ekran Altına Gizlenen Kamerası İle Nihayet Geliyor!

Xiaomi, son Mi Mix modelini 2018'de piyasaya sürmüştü ve o zamandan beri seriye yeni bir model eklenmedi. Yeni bir rapora göre, şimdi sırada Xiaomi Mi Mix 4 var. İddia, Xiaomi veya tedarik zincirindeki kaynaklardan aldığı bilgiyi paylaşan Çinli MyDrivers mağazasından geliyor. Mi Mix 4 görünüşe göre 2021'in 3. çeyreğinde (Temmuz, Ağustos veya Eylül) piyasaya sürülecek.
Raporda çok fazla ayrıntı bulunmuyor, ancak görünüşe göre bazı dikkate değer özellikler ve özellikler yolda. Mi Mix 4, Xiaomi'nin ekran altı selfie kamerası kullanılacak ilk telefonu olacak. Bu da ekranda kamera deliği, çentiği bulunmayacağı anlamına geliyor.
İddiaya göre Xiaomi, çerçeveyi de mümkün olduğu kadar ince yapmayı hedefliyor. Ancak, kameranın ekranın altına dahil edilmesi, telefonun çözünürlüğünü FHD+ ile sınırlayacak gibi görünüyor. Bu yüzden Xiaomi'nin, ekranın standart bir 1080p ekrandan daha keskin ve daha iyi görünmesini sağlayacak bir teknoloji üzerinde çalıştığı da iddialar arasında.
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