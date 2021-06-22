Xiaomi Mi Mix 4, Ekran Altına Gizlenen Kamerası İle Nihayet Geliyor!

Xiaomi, ekran altına gizlenen kamera için hazırlanıyor. Xiaomi Mi Mix 4, bu yıl nihayet gelebilir ve ön kamerası ekran altına gizlenen ilk Xiaomi telefon olmaya aday!

Xiaomi Mi Mix 4 nihayet geliyor

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