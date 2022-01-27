Xiaomi MIUI 13'ü Tanıttı! İşte MIUI 13 Alacak Xiaomi Telefonlar!

Xiaomi küresel Redmi Note 11 serisinin yanı sıra yeni nesil işletim sistemi MIUI 13'ü uluslararası pazarlarda kullanıma sunduğunu duyurdu. MIUI'nun aylık aktif kullanıcı sayısı 2021 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla 500 milyonu aştı. Yeni nesil işletim sistemi, kenar çubuğu ve pencere öğeleri gibi kullanışlı özelliklerin yanı sıra daha hızlı depolama, daha yüksek arka plan işlem verimliliği, daha akıllı işleme ve daha uzun pil ömrü dahil olmak üzere temel deneyimi iyileştirmeye odaklanan çok yönlü yükseltmeler sunuyor.
Temel deneyimi yeni bir düzeye taşıyor
MIUI 13, dosyaların cihazlarda depolanma şeklini yönetmek için sistem düzeyinde yeni bir özellik olan Liquid Storage'ı işletim sistemine ekledi. Geleneksel cihazlarda, cihazlardaki veriler sürekli olarak yeniden yazılır ve depolama alanı zamanla parçalı hale gelir. Bu, yalnızca 36 ay içinde okuma ve yazma hızını %50'ye* kadar yavaşlatır. Aynı zamanda uygulamalara ne kadar hızlı erişileceğini ve uygulamaların gerekli kaynaklara ne kadar hızlı erişeceğini etkiler ve sistemin yavaşlamasına neden olur. MIUI 13'ün Liquid Storage özelliği, parçalanmayı azaltır ve depolanan verileri etkin bir şekilde yöneterek okuma ve yazma verimliliğini %60'a kadar artırır**. Uzun vadede, bazı Android işletim sistemlerinin okuma ve yazma hızı 36 ay sonra %50'ye kadar azalırken, MIUI 13 okuma yazma hızını %95'e varan** oranlarda koruyarak kullanıcılara daha uzun "yeni" bir deneyim sunuyor ve cihazın kullanım ömrünü uzatıyor.
MIUI 13'ün ultra hassas bellek yönetim özelliği Atomized Memory, RAM verimliliğini yeni bir düzeye taşıyarak performansı daha da artırıyor. Bu özellik, uygulamaların belleği nasıl kullandığını analiz ediyor ve tek bir uygulamanın RAM kullanım işlemlerini önemli ve önemsiz görevler olarak ayırıyor. Ardından tüm önemsiz görevleri kapatarak uygulamaların yalnızca o anda önemli olan şeyler için belleği kullanmasına olanak tanıyarak performanstan ödün vermeden daha fazla uygulamanın çalışabilmesini sağlıyor.
MIUI 13 ayrıca sistem kaynaklarını kullanım senaryolarına göre dinamik olarak tahsis eden ve MIUI'yi daha akıcı ve duyarlı hale getiren Focused Algorithms özelliğiyle birlikte geliyor. Akıllı telefon işlemcileri, Focused Algorithms özelliği olmadan kaynakları tüm uygulamalara nispeten eşit şekilde dağıtır. Focused Algorithms, etkin uygulamaya diğerlerinin göre daha fazla öncelik vererek işlemcinin önemli görevlere odaklanmasını sağlar ve ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda daha yüksek hıza ve daha yüksek performansa erişmeye olanak verir.
MIUI 13'ün bir diğer önemli özelliği ise Smart Balance olarak öne çıkıyor. Performans ve güç tüketimi arasındaki dengeyi otomatik olarak bulmak üzere tasarlanan özellik, kullanıcıların hareket halindeyken ihtiyaç duydukları gücü ve hızı elde etmelerini sağlıyor. MIUI 13***, Smart Balance toplam pil ömrünü %10'a kadar uzatıyor.
Verimliliği artıran ve deneyimi kişiselleştiren tamamen yeni özellikler
MIUI 13, temel deneyim iyileştirmelerinin yanı sıra, deneyimi özelleştirmeye ve kişiselleştirmeye olanak tanıyan yeni özellikleri de beraberinde getiriyor.
Kullanıcılar, yeni pencere öğeleriyle****, akıllı telefonlarını App Vault veya ana ekranda uygun modüller ve bildirimlerle kişiselleştirebiliyor. Bu pencere öğeleri; bildirimler, yapılacaklar listesi, hava durumu ve daha fazlası gibi konularda haberdar olmayı kolaylaştırıyor. MIUI 13, farklı boyutlardaki pencere öğelerini destekliyor. 2×1, 2×2, 2×3, 4×2 ve 4×4 seçenekleri ile kullanıcılar, daha önemli bilgileri tek bir pencere öğesine sığdırabiliyor ve pencere öğelerini daha önce sığmadıkları yerlere yerleştirebiliyor.
MIUI 13'teki diğer bir verimlilik aracı olan Kenar Çubuğu, mevcut uygulamadan ayrılmadan yalnızca bir kaydırma hareketiyle tüm favori uygulamalara kayan pencereler üzerinden erişmeyi sağlıyor. Bu, birden fazla uygulamayı aynı anda açmanın veya aralarında hızla geçiş yapmanın daha kolay bir yolunu arayanlar için ideal bir seçenek oluşturuyor. Kullanıcılar ayrıca, kenar çubuğunda 10 adede kadar uygulama ile özelliği özelleştirebiliyor.
İşte MIUI 13 Alacak Xiaomi Telefonlar!
- Mi 11 Ultra,
- Mi 11,
- Mi 11i,
- Mi 11 Lite 5G,
- Mi 11 Lite,
- Xiaomi 11T Pro,
- Xiaomi 11T,
- Xiaomi 11 Lite 5G NE,
- Redmi Note 11 Pro 5G,
- Redmi Note 11 Pro,
- Redmi Note 11S,
- Redmi Note 11,
- Redmi Note 10 Pro,
- Redmi Note 10,
- Redmi Note 10 JE,
- Redmi Note 8 (2021),
- Redmi 10,
- Xiaomi Pad 5 modelleri MIUI 13'ün ilk versiyonunu 2022 yılının ilk çeyreğinde almış olacak. Diğer cihazlara sürüm kademeli olarak dağıtılacak. Dağıtım tarihlerini içeren çizelgeyi MIUI web sitesinde bulabilirsiniz.
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