Xiaomi MIUI 13'ü Tanıttı! İşte MIUI 13 Alacak Xiaomi Telefonlar!

Xiaomi, verimliliği ve kişiselleştirmeyi iyileştiren ve aynı zamanda temel deneyimi geliştiren MIUI 13'ü küresel cihazlar için kullanıma sunuyor. Peki, MIUI 13 hangi Xiaomi telefonlara gelecek? İşte MIUI 13 alacak Xiaomi telefonlar!