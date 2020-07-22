Xiaomi, Redmi 9, Smart Band 5, Earphones 2 Basic ve Daha Fazlasını Tanıttı!

Xiaomi; Mi Smart Band 5, Mi True Wireless Earphones 2 Basic ve Mi TV Stick modellerini içeren bir dizi yaşam tarzı ürününü ve Redmi 9'u tanıttı. Yüksek kaliteli teknolojik ürünleri doğru fiyatlarla sunma misyonunu sürdüren Xiaomi'nin kişisel teknoloji kategorilerinde genişleyen ürün yelpazesi dikkat çekiyor.
Redmi 9: Giriş seviyesi akıllı telefon deneyimi yeniden keşfediliyor
Çok amaçlı dört kamera kurulumunu içeren giriş seviyesindeki ilk Redmi akıllı telefon olmayı başaran Redmi 9, hayata ait özel anları yakalamaya yardımcı oluyor. Redmi 9; hızlıca kare yakalamak, geniş açı grup çekimi yapmak, nefes kesici detaylara sahip bir yakın çekip gerçekleştirmek ya da güzel portreler çekmek isteyenlerin vazgeçilmezi olacak. Cihaz aynı zamanda Kaleidoscope ve Palm Shutter gibi premium kamera özellikleriyle eğlence ve yaratıcılığı da fotoğraf deneyimiyle birleştiriyor.
Bununla birlikte kullanıcılar, Redmi 9'un daha büyük ve üstün ekranıyla çok daha fazlasını görebiliyor. 6.53 inç FHD+ Dot Drop ekrana sahip olan Redmi 9, kristal netliğindeki görüntü ve optimum görsel deneyimini bir araya getiriyor. Aynı zamanda TÜV Rheinland Low Blue Light sertifikasyonuna ve hareket halinde koruma için Corning Gorilla Glass cama da sahip.
Redmi 9, performans cephesinde optimize edilmiş ve önceki nesle kıyasla performansı*yüzde 107 iyileştirilmiş MediaTek Helio G80 SoC yongaya yer veriyor. 5020 mAh (tipik) geniş kapasiteli batarya ile sunulan Redmi 9, günlük iş ve oyun beklentilerinizi karşılayacak gücü içeriyor. Bu performans canavarı, bekleme süresini en aza indirerek kısa sürede kaldığınız yerden devam etmenizi sağlayan 18W hızlı şarj teknlojisini destekliyor.
Redmi 9, nefes kesici akıllı telefon tasarımıyla geliyor. Arka kapakta şık degrade renk tasarımından ve parmak izi tutmayan dalgalı dokudan güç alıyor. Özel olarak tasarlanan arka parmak izi okuyucusu, kamera setinin altında duracak biçimde ve Redmi'nin mevcut akıllı telefon modellerinde yer verilen popüler dairesel tasarımla çevreleniyor. Tüm bunlar, Redmi 9'un elde tutulmasını ve ekran kilidinin açılmasını daha da kolaylaştırıyor.
3.5 mm kulaklık girişi, IR blaster ile gelen Redmi 9, çift SIM kullanımını ve ek microSD kart yuvasını destekliyor.
Redmi 9 üç renk seçeneğiyle satışta olacak: Karbon Grisi, Okyanus Yeşili ve Gün Batımı Moru. 3GB+32GB sürümü 2.799 TL ve 4GB+64GB sürümü 2.999 TL fiyat etiketine sahip olan Redmi 9'un Ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.
Mi Smart Band 5 ile herkes için üst seviye fitness takibi
Tüketicilerin favori fitness arkadaşı Mi Smart Band 5, içerdiği 1.1 inç renkli AMOLED ekranla görüntü alanını önceki modele kıyasla yüzde 20 artırıyor. Kendi stilini yaratarak fitness ve modayı bir araya getirmek isteyenler, 65 dinamik ekran ve altı şık band rengi ile canlı ekrana ve sportif tasarıma sahip Mi Smart Band 5'i keyifle kullanacak.
5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip Mi Smart Band 5, havuzdan piste ya da sörften duşa kadar ıslak ya da kuru fark etmeksizin birçok ortamda kullanıcıya eşlik ediyor. Mi Smart Band 5, salon bisikleti, eliptik bisiklet, yoga, kondisyon küreği ve ip atlama dahil olmak üzere 11 egzersiz modu ile hangi hareketleri yaparsanız yapın egzersiz gelişiminizi takibe alıyor.
Mi Smart Band 5, fitness yanında PPG nabız ölçer alıcısıyla artık yüzde 50 oranında daha doğru* sonuçlar elde ediyor. Bu sayede kalp sağlığını ve aynı zamanda uyku durumunu, stres seviyesini ve hatta aylık periyodu yakın takibe alabiliyor. Bu cihaz, ek olarak tüm bilgileri bir araya toplayıp sağlık seviyesinin kolayca anlaşılmasını sağlayan Kişisel Aktivite İstihbaratı (PIA) değerini de elde ediyor.
Mi Smart Band 5'in bataryası, daha geniş ekrana ve yeni eklenen özelliklere güç vermek üzere 14 güne kadar aralıksız kullanım*** desteği sağlıyor. Mi Smart Band 5'in tamamıyla yeni şarj çözümü sayesinde şarj etme zamanı geldiğinde cihazın banttan çıkarılmasına gerek kalmıyor. Manyetik arka kısım kullanılarak kolayca şarj ünitesine yerleştirilip ve işleme başlanabiliyor.
Mi Smart Band 5, 20 Temmuz tarihinden itibaren Hepsiburada üzerinden 329 TL fiyat etiketiyle satışta olacak. Kullanıcılar, 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki ön sipariş döneminde indirimli fiyat olan 299 TL 'den satın alabilecekler.
Mi True Wireless Earphones 2 Basic
Hem müzik düşkünleri, hem de iş profesyonelleri akla getirilerek tasarlanan Mi True Wireless Earphones 2 Basic, tek bir tam şarjla 5 saat kesintisiz kullanım sunuyor, taşıma kutusuyla gerçekleştirilebilen üç ek şarj işlemiyle toplam batarya ömrü 20 saate** ulaşıyor. Diğer temel özellikler arasında:
Çift mikrofonlu ortam gürültüsü engelleme ile kristal netliğinde aramalar: Kulaklıklar bir mikrofonla arka plan gürültüsünü filtre ederken diğer mikrofonla kullanıcı sesini yakalar.Otomatik kulak içi algılama özelliğiyle durdur ve oynat: Mi True Wireless Earphones 2 Basic, kulak içi algılama özelliğiyle kulaklıklardan biri çıkarıldığı anda müziği otomatik olarak durdurur.Mükemmel ses kalitesi: Gelişmiş SBC/AAC codec'lerine destek veren ve 14.2 mm geniş dinamik sürücüler içeren cihaz, farklı türden cihazlarla eşsiz ses deneyimi sağlar.
Mi Ture Wireless Earphones 2 Basic, 20 Temmuz tarihinde 249 TL fiyatla satışta olacak.
Mi TV Stick
Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick; Android TVTM, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile eğlence düşkünlerinin vazgeçilmez yardımcısı olacak. Öne çıkan diğer özellikler:
Dört çekirdekli işlemci, 1 GB RAM bellek + 8 GB depolama: cihazın iddialı çıkış kapasitesi, akış deneyimini bir sonraki seviyeye taşıyor.Kullanışlı tuşlar:Mi TV Stick, Google Asistan, Netflix ve Prime Video arası geçişi akıcı hale getiren özel tuşlara sahip Bluetooth uzaktan kumandayla geliyor.
319 TL fiyata sahip Mi TV Stick, 20 Temmuz tarihinde Hepsiburada'da satışa sunulacak.
*Bu veri, Xiaomi dahili testleriyle elde edilmiştir.
***Gerçek batarya ömrü ortama, kullanım sıklığına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın