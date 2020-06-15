Xiaomi, Redmi Note 9'u Türkiye'de Satışa Sundu! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi, merakla beklenen Redmi Note 9'u Türkiye'de satışa sundu. Peki, Xiaomi Redmi Note 9 nasıl bir telefon? Özellikleri neler? Fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Redmi Note 9 özellikleri ve fiyatı!