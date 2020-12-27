Xiaomi Smart Band 5, Mi Store'da Hazır!

Teknolojide benzersiz ürün tasarımları ile fark yaratan Xiaomi'nin Türkiye distribütörü EVOFONE, Mi Store mağazaları ve evofone.com'da satışa sunduğu yeni nesil akıllı bileklik koleksiyonu Xiaomi Smart Band 5 modelini göz alıcı tasarımı ile hem günlük yaşamda hem de spor yaparken kullanmak isteyenler için sunuyor.
Xiaomi Mi Band 5, özel manyetik kayış yapısı sayesinde kolunuzdan çıkarmadan şarj edilebilen özelliği ile ön plana çıkıyor. Özellikle şık tasarımı ile dikkat çeken model, spor yaparken tüm detayları kayıt altına alabilmenize ya da gün içerisindeki işlerinizi yönetebilmenize katkıda bulunuyor.
Üstün performans ve pratik kullanım detayları ile ön plana çıkan Xiaomi Mi Band 5 modeli, TPU kordonu ve güçlendirilmiş plastik gövdesi ile uzun ömürlü bir kullanımı da beraberinde getiriyor. Bileğinize göre ayarlanabilir yapısı sayesinde ergonomik ve pratik bir kullanım sağlayan model, spor kombinlerinize farklı ve estetik bir hava katıyor. Dikdörtgen olarak hazırlanmış olan ekranı, keskin ve karizmatik bir imaj sergilerken görünüm ve kullanımı da doğrudan etkiliyor.
Değiştirilebilir kordonu sayesinde dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz model, hem fonksiyonel hem de çok yönlü bir deneyim yaşatıyor. Aydınlatmalı olarak hazırlanmış olan ekranı, Corning Gorilla Glass teknolojisi ile çizilmelere ve darbelere karşı daha dirençli olan ekranı, uzun yıllar kullanabileceğiniz bir ürün seçeneği oluşturuyor.
Xiaomi Smart Band 5; uzaktan fotoğraf çekme, müzik çalma, telefonumu bulma, telefon sessiz modu, telefon kilidi açma, gelen arama bildirimi, rahatsız etmeyin, WhatsApp bildirimi, uygulama mesajı uyarıları, takvim, etkinlik hatırlatıcısı, hava durumu tahmini, zamanlayıcı, geri sayım sayacı, alarm, Bluetooth yayın, çevrimiçi aramalar, özel aramalar, önceden ayarlanmış aramalar özellikleri ile dijital asistanlığınızı yapıyor.
Dahili GPS teknolojisi de açık hava yürüyüşleri ve bisiklet sürüşlerinizde hızınızı doğrudan görebilmenizi sağlıyor. GPS sayesinde yolunuzu kolayca bulabilmenize yardımcı olan ürün, antrenmanlarınızdaki performansı kayıt altına alabilmenize, hem gidilen mesafeyi hem de hızınızı doğrudan hesaplayabilmenize de katkıda bulunuyor.
Daha sıkı çalışmanıza ve antrenmanlara odaklanmanıza yardımcı olmak için hazırlanmış akıllı bileklik, Spotify gibi popüler müzik uygulamalarını yönetebilmenize de yardımcı oluyor.
Uyku evrelerini takip ederek kaliteli ve yeterli bir uyku deneyimi yaşayıp yaşamadığınızı yöneten akıllı bileklik, hafif uyku ve REM uyku dönemlerini izleyebilmenize yardımcı oluyor. Gün içerisindeki hareketlerinizi kontrol ederek vücudun ne kadar uykuya ihtiyaç duyduğunu ve ne kadar uyuduğunuzu takip eden ürün, uyku skorunuzu öğrenebilmenize ve keyifli bir uyku deneyimi yaşamanıza ortam hazırlıyor.
Hareketsiz kaldığınız zamanlarda hareket uyarısı vermek için ayarlanmış olan ürün, Idle Alerts özelliği ile opsiyonel bir kullanım sağlıyor. Alarm özelliği ile de sabahları dilediğiniz saatte uyanabilmenize yardımcı oluyor.
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50 metreye kadar su geçirmezlik özelliği sunan model, su sporları ile ilgilenenlerin de beğenisini kazanmayı başarıyor. Bu özelliği sayesinde duşta, havuzda ya da denizde de kullanılabilen ürün, her anınızı kayıt altına almanıza ve performans değerlerinizi ölçebilmenize yardımcı oluyor. 125 mAh bataryaya sahip olan ürün, az ve tasarruflu kullanımda 20 güne kadar kullanım imkânı sağlıyor. Manyetik şarj istasyonu ile şarj edilebilen ürün, 120 dakika içerisinde tam doluluk seviyesine ulaşıyor.
Eğlenceli ekran animasyonları sayesinde harekete geçmenize yardımcı olan Xiaomi Mi Band 5, yağ yakma ve kardiyo gibi deneyimleri de kontrol altına tutabilmenize ve izleyebilmenize imkân veriyor. Decompression Breathing özelliği sayesinde kaliteli ve doğru nefes teknikleri uygulamanızı sağlayan akıllı bileklik, hedefe dayalı egzersiz modları ile de doğru ve verimli bir deneyim yaşamanıza yardım ediyor. Çoklu spor modu sayesinde 11 farklı spor modu ile farklı sporların takibini gerçekleştirebilen ürün; bisiklet, kürek çekme, koşu, yoga ve yüzme gibi farklı spor dallarında yaptığınız hareketleri ve kalp ritim hızını kontrol edebilmenize imkan sağlıyor.
Android 5.0 veya iOS 10.0 ve üstü sistemlerinin desteklediği Xiaomi Mi Band 5, EVOFONE Mi Store mağazaları ve evofone.com'da.
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