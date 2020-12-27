Xiaomi Smart Band 5, Mi Store'da Hazır!

Xiaomi'nin Türkiye distribütörü EVOFONE, Mi Store mağazaları ve evofone.com'da satışa sunduğu yeni nesil akıllı bileklik koleksiyonu Xiaomi Smart Band 5 modelini göz alıcı tasarımı ile hem günlük yaşamda hem de spor yaparken kullanmak isteyenler için sunuyor.