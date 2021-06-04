Xiaomi Studios'un Türkiye'de Çekilen İlk Filmi Yayınlandı

Xiaomi'nin global filmlerinin ve videolarının prodüksiyonunu gerçekleştiren Xiaomi Studios, Gizem Kuru yönetmenliğinde Mi 11 ile Türkiye'de çekilen ilk filmi 'Journey'i yayınladı.

Xiaomi Studios'un Türkiye'de İlk Filmi Yayınlandı

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