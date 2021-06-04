Xiaomi Studios'un Türkiye'de Çekilen İlk Filmi Yayınlandı

Xiaomi'nin global filmlerinin ve videolarının prodüksiyonunu gerçekleştiren Xiaomi Studios, Gizem Kuru yönetmenliğinde Mi 11 ile Türkiye'de çekilen ilk filmi 'Journey'i yayınladı.
Tamamı profesyonel ayarlarla çekilen filmde yeni Mi 11'in 4K görüntü kalitesinde 24, 30 ve 60 kare çekim özelliklerinden faydalanıldı. Ayrıca hızlandırma ve yavaşlatma teknikleri ile de filmde bazı sahnelerde derinlik etkisi yaratıldı.
Filmin yönetmeni Gizem Kuru film ve Xiaomi Mi 11 ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Cep telefonlarının bugünün anılarını yaratmakta ve onları geleceğe taşımakta ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Onlar, hayatlarımızın içindeki en özel anlara tanıklık eden hatta onları bizim için inşa eden ürünler. "Journey" filminde de bu içgörü ile hareketle, anılarımıza olan yolcuğu işlemek istedim. Xiaomi Mi 11, bana hem gündüz hem de gece içinde yarattığımız anıların ifade edilmesi için harika bir fırsat sundu. Telefonun video özellikleri profesyonel bir film çekmeye yetecek kadar iyi. Üç farklı lensin varlığı ve 4K video kaydında farklı FPS özelliklerinde kayıt alınabilmesi, Pro ayarlarda ışık dengesinin kolayca ayarlanabilmesi bu film çekimlerinde bize kaliteli sonuçlar verdi. Xiaomi Studios'un böylesine önemli bir projesinde yönetmen olarak yer almaktan dolayı çok mutluyum."
İstanbul'da çekimleri 3 gün süren kısa film projesinde, genç bir kızın her gün batımında hissettiği duygular ve geceleri neden gündüzlerden daha çok sevdiği metaforik bir şekilde değerlendiriliyor. Film, ana karakterin Kadıköy'den Karaköy'e giden bir feribotta gün batımını izleyip düşüncelere daldığını göstererek başlıyor. Ardından geçmiş anılarını flashback 'lerle hatırlaması ve seslendirmeyle günbatımının kendisinde uyandırdığı hislerin nedenleriyle anlatılıyor.
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