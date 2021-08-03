Xiaomi, Yeni Fitness Takipçisi ile "Bileğinizi Tamamen Sarmak" İstiyor!

Xiaomi, 360 derecelik, bileği saran ekrana sahip yeni bir fitness takipçisi sunmayı planlıyor olabilir. Bu özellik, onu türünün ilk örneklerinden biri yapabilir.
İlk olarak Çin mikroblog sitesi Weibo üzerinde SparrowsNews tarafından tespit edilen cihaz, Xiaomi Mi Band X olarak adlandırılıyor ve tipik bir akıllı saatten çok daha fazla veri gösteren, kayışların etrafına kadar uzanan bir ekrana sahip.
Weibo'da yayınlanan ayrıntılar, Xiaomi'deki dahili bir etkinlikten alınmış gibi görünüyor. Saat, "iç kaydırmaların kralı - Mi Band X" olarak tanımlanıyor ve "kayış tasarımı olmayan 360 derece dönen ekran" dışında "son derece hafif ve ince" olduğu söyleniyor. Slaytta bahsedilen diğer önemli detaylar, kabaca "manyetik bileklik tokası takmak daha uygun" ve "obsidyen rengi teknoloji ile dolu" şeklinde çevrilebilir.
Son açıklama, saatin yalnızca siyah renkte mevcut olabileceğini öne sürüyor, ancak kullanıcıların saatin saran 'yüzünü' özelleştirebilecekleri ve böylece tüm cihazın görünümünü değiştirebilecekleri görülüyor.
360 derecelik bir saat ekranı bir ilk olsa da, daha önce kavisli ekranlara sahip fitness takip cihazları ve akıllı saatler görmüştük. Ancak, bu cihazların kendi sorunları da bulunmaktaydı. Geçtiğimiz yıl, Zepp Health, IndieGoGo'da Amazfit X saati için ön siparişleri başlatmıştı. 92 derecelik kavisli bir ekrana sahip olan saat Eylül ayında gönderilmeye başlandı, ancak kitle fonlaması sayfasındaki yorumlar, birçok kullanıcının GPS ile ilgili sorunlar yaşadığını ve donanım yazılımı güncellemelerinin eksikliğini gösteriyor.
Mi Band X'in satışlarının, Xiaomi'nin bulunduğu Çin ile sınırlı olma olasılığı var, ancak dünya çapında bir lansman alırsa, geleneksel fitness takipçileri ile karşılaştırmalarının mümkün olan en kısa sürede sunulacağına emin olabilirsiniz.
Hem Amazfit X hem de Nubia Watch'ın en önemli satış noktalarından biri, bir bakışta ekstra veri, daha uzun metin mesajları ve daha fazla uygulama simgesiyle geleneksel akıllı saatlerden daha fazla veri gösterebilmeleriydi. Teoride harika bir fikir olsa da, başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi oldukça zor.
Sadece ekranın kavisli olması değil (bu, yuvarlanabilir OLED TV'lerde kullanılan teknoloji sayesinde mümkün oluyor), saatin tüm dahili bileşenlerinin (pil dahil) de kavisli olması gerekiyor. Plastik devre kartları kolayca bükülebilse de, ancak düz kalması gereken herhangi bir bileşen saatin kalınlığını arttıracak ve bu da tıknaz Nubia Watch'ta gördüğümüz türden sorunlara yol açacaktır.
Kavisli bir saat ekranı, tipik bir akıllı saat ekranından daha fazla çarpma ve çizilme potansiyeline sahip olduğundan, dayanıklılık da bir sorun olabilir. Amazfit X'in ekranını kaplayan cam, bükmeden önce 700C'nin üzerine ısıtılarak şekillendiriliyor ve kendimiz test etme fırsatımız olmasa da, bu tür temperleme camı çizilmeye karşı daha duyarlı hale getirebilir.
Bileğinizin tamamını saran bu tür cam, günlük kullanımda, masanızda otururken ve yazarken bile kolayca etrafa çarpabilir ve sürtebilir.
Xiaomi Mi Band X üretime başlarsa Xiaomi'nin bu sorunları nasıl aşacağını görmek ilginç olacak. Umarız yakında daha fazla haber alırız...
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