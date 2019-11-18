Xiaomi'den, Yenilenen Motorola Razr'a Rakip Geliyor!

Önümüzdeki dönemde, altın çağını 2000'li yıllarda yaşamış kapaklı telefonlara geri dönüş yaşanacak gibi görünüyor. Motorola Razr'ın kısa bir süre önce tanıtılması ve şimdi de Xiaomi'nin yeni aldığı patent örnekleri bunu gösteriyor.
Bir süredir Motorola'nın kapaklı telefonu Razr ile yeniden gündeme gelen kapaklı telefonlar, önümüzdeki dönemde de yeniden popüler olacak gibi. Her ne kadar Samsung ve Huawei, bunu esnek ekranlı modelleri Fold ve Mate X ile günümüze uyarlasalar da, fiziksel kapaklı telefonlar da yeniden gündeme geliyor. Motorola 15 sene önceki katlanabilir telefonu Razr'ı 2019 yılında yeniden dirilterek karşımıza çıkarttı. Açıkken 6.2 inç, katlandığında ise 2.7 inç boyutunda ekranlarıyla hem açık hem kapalı şekilde kullanılabilen Razr'a bir rakip de Xiaomi tarafından gelecek.
Xiaomi'nin ortaya çıkan patent çizim örnekleri, Razr benzeri bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor. Açıldığında günümüz modern tasarımlı telefonlardan biri olacak olan model, katlandığında ise ön yüzünde ayrı bir ekran daha taşıyacak.
Tanıtılan yeni Motorola Razr'da, önde 1 arkada 1 olmak üzere toplam 2 kamera yer alıyor. Xiaomi'nin bu modelinde ise 4 kamera olacak gibi. Ön yüzünde çift kamera alanı görülen telefonda, arka yüzde de çift kamera alanı dikkati çekiyor. Telefonun nasıl katlanacağı, katlandığında ve açık olduğunda nasıl görüneceğine ilişkin çizimler yer alırken, teknik özellik ve diğer çevresel özelliklerine dair net bir bilgi şimdilik yok.
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