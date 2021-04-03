XPG, GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 SSD Modelini Duyurdu

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, yüksek performanslı depolama cihazlarına ihtiyaç duyan kullanıcılar için GAMMIX S70 BLADE PCIe 4.0 M.2 SSD'yi duyurdu. Yeni nesil PCIe Gen 4x4 arabiriminin imkânlarından yararlanan ürün, yüksek okuma/yazma hızları gerektiren oyun, grafik işleme ve 5G uygulamaları için ideal.
PCIe 4.0 ile Baş Döndüren Hız
Çok daha yüksek veri aktarım hızlarına imkân tanıyan yeni nesil PCIe 4.0 arabirimini destekleyen GAMMIX S70 BLADE, saniyede 7400MB'a varan okuma ve 6400MB'a ulaşabilen yazma hızıyla oyunlarda, yüksek çözünürlüklü video işleme ve 5G'den kaynaklanan büyük miktarlarda veri aktarımı gibi işlerde kullanıcılarına büyük fayda sağlayacak. Bu hızıyla S70 BLADE önceki nesil PCIe 3.0 SSD'lere kıyasla 2 kata kadar, SATA SSD'lere kıyasla ise 15 kata kadar daha hızlı.
NVMe 1.4 teknolojisinden da faydalanan ürün, kullanım kolaylığı sağlamak üzere geriye dönük olarak PCIe 3.0 desteğine de sahip. Artırılmış verimlilik ve dayanıklılık sunması için 3D NAND Flash yongalar kullanılarak üretilen S70 BLADE, 2TB'a varan yüksek kapasite seçenekleriyle gelecek.
İnce Tasarım, Etkin Soğutma
Çok ince fakat etkin ısı aktarımı sağlayan bir alüminyum soğutucuya sahip olan GAMMIX S70 BLADE, ısıyı kolayca kendinden uzaklaştırabiliyor. Ürünün geometrik desenlerle bezeli soğutucusu ısıyı %20'ye varan oranda düşürebiliyor1. Ayrıca, Dinamik SLC Önbellekleme ve DRAM Önbellek Tamponu gibi teknolojileri kullanan ürün, performansından ödün vermeden daima serin ve istikrarlı biçimde çalışabiliyor.
Üst Düzey Veri Bütünlüğü ve Güvenliği
Performansa yönelik pek çok özelliğinin yanı sıra kullanıcılarına gelişmiş güvenlik ve veri koruma seçenekleri sunan S70 BLADE, geniş bir yelpazedeki olası hataları tespit edip onarmak için Düşük Yoğunluklu Eşlik Kontrolü (LDPC) hata düzeltme kodu teknolojisinden faydalanıyor. Uçtan-uca (E2E) Veri Koruma, RAID Engine desteği ve AES 256-bit Şifreleme gibi teknolojiler ise S70 BLADE'in veri güvenliği konusunda üst düzey koruma sunuyor.
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