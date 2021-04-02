İlk iPad, Aslında Böyle Olacakmış: İşte Hiç Üretilmeyen iPad Modeli

Apple, ilk nesil iPad'in seri üretime geçmeye hazır prototipini hiçbir zaman üretmemiş ve son anda değiştirerek farklı bir yol izlemiş. İşte Apple'ın hiç üretmediği ilk nesil iPad!

  • Ercan Uğurlu
Apple'ın Ürettiği Bu İlk Nesil iPad Hiç Görülmedi!

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