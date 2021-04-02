İlk iPad, Aslında Böyle Olacakmış: İşte Hiç Üretilmeyen iPad Modeli

Orijinal Apple iPad, şüphesiz ki ilk tanıtıldığında o dönem için büyük bir devrim ve tablet pazarı için önemli bir adımdı. Aradan geçen yıllar sonucunda ise Apple'ın iPad macerasında nasıl bir yol izlediğini hep birlikte gördük, ancak ilk model gerçekten özeldi. Fakat buna karşın, Giulio Zompetti adlı bir Apple koleksiyoncusu paylaştığı yeni fotoğraflarda, piyasaya çıkan ilk iPad'de eksiklik olduğuna işaret ediyor.
Giulio Zompetti, Apple'ın ilk nesil iPad'lerinde aslında 2 farklı bağlantı girişi kullandığını, ancak sonrasında bundan vazgeçildiğini sörlerken, bu kararın direkt olarak Steve Jobs tarafından verildiğini de iddia ediyor. Asıl ilk nesil iPad prototipinin fotoğraflarını paylaşan Zompetti, ilk nesil iPad'de eş zamanlı şarj imkanının yer aldığına dikkat çekmiş.
iPad, first generation prototype.— Giulio Zompetti (@1nsane_dev) March 27, 2021
Initially, Apple was planning to feature a dual dock system on its first tablet.
The secondary port was situated on the left side of the device.
Concurrent charging was apparently supported.
This feature was removed in a later DVT stage. pic.twitter.com/7yJHsXPoYL
Bilindiği gibi ilk nesil iPad'ler piyasaya 30 pinlik tek bağlantı yuvası ile çıkmıştı. Ancak Zompetti'nin paylaştığı fotoğraflarda cihazın yanında bir 30 pinlik yuva daha yer alıyor. Bu da bu cihazın Apple'ın fiziksel klavyesi ile birlikte kullanılırken, aynı zamanda eşzamanlı olarak şarj edilebileceğini gösteriyor. Ancak nedense sonradan bundan vazgeçilmiş ve iPad, bu 2'inci port ortadan kaldırılarak piyasaya sürülmüş.
Belki, o model çift port ile satışa çıkmış olsaydı, bugünkü iPad'lerde daha fazla bağlantı yuvası görebilirdik.
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