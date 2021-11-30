XPG, LEVANTE 240 ve 360 Sahiplerine LGA 1700 Montaj Kitini Ücretsiz Verecek

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG, LEVANTE 240 ve LEVANTE 360 soğutucu sahibi kullanıcılara LGA 1700 montaj kitini ücretsiz olarak göndereceğini duyurdu. Böylelikle, kullanıcılar XPG soğutucularını 12. nesil Alder Lake işlemciler çıkmadan önce almış olsalar bile bu kit sayesinde yeni nesil Intel işlemcilerle XPG soğutucularını kullanabilecekler.
Hem XPG LEVANTE 240 hem de 360 soğutucular Intel LGA 1700 soketiyle uyumlu. Kullanıcıların ücretsiz montaj kiti almak için yapmaları gereken şeyse https://corp.adata.com/us/support/online adresine gidip ilgili formu doldurmak. Formla birlikte XPG soğutucuya ek olarak 12. nesil bir Intel işlemci ve/veya bu işlemcilerle uyumlu bir anakart aldıklarını gösteren faturayı sisteme yüklemeleri yeterli. Bunun ardından XPG Müşteri Hizmetleri çalışanları kullanıcılarla iletişime geçerek gerekli bilgileri verecek.
Ücretsiz montaj kitlerinin teslimat süresi kullanıcıların yaşadıkları yere göre değişebilir ve XPG kullanıcılara yalnızca montaj için gerekli parçaları gönderecektir.
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