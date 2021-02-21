XPG'nin En Hızlı SSD'si GAMMIX S70 Satışa Çıktı!

Oyuncular, esporcular ve teknoloji meraklıları için hazır sistemler, bileşenler ve çevre birimleri üreten XPG'nin GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 SSD modeli Türkiye'de piyasaya sunuldu. Farklı ihtiyaçlara ve bütçelere sahip kullanıcıları yeni nesil PCIe 4.0 teknolojisiyle buluşturmak için daha önceden GAMMIX S50 ve GAMMIX S50 Lite modellerini kullanıcıların beğenisine sunan marka, GAMMIX S70 ile en yüksek performansı isteyen kullanıcıları hedefliyor.
Saniyede 7GB Okuma / 6GB Yazma Hızı!
GAMMIX S70 PCIe 4.0 teknolojisinin gücünü sonuna de kullanmak isteyen kullanıcılar için tasarlandı. Saniyede 7400MB'a kadar okuma ve 6400MB'a kadar yazma hızına ulaşabilen S70, dünyanın en hızlı M.2 SSD'lerinden biri olma özelliğini taşıyor.
NVMe 1.4 ve Dinamik SLC Önbellek teknolojilerini destekleyen S70 performansıyla SATA SSD olduğu gibi en hızlı PCIe 3.0 SSD'leri de geride bırakıyor. S70'in performansından sonuna kadar faydalanmak için PCIe 4 bir anakart gerekse de ürünün geriye dönük olarak PCIe 3.0 anakartlar ile de uyumluluğu bulunuyor.
Daima Serin, Stabil ve Yüksek Performanslı
XPG tarafından özel olarak tasarlanan CoolArmor soğutucusu GAMMIX S70'in her zaman istikrarlı ve güvenilir bir performans sergilemesini sağlıyor. CoolArmor, teras gibi birbiri üzerine binen katmanları sayesinde daha geniş bir yüzey alanı oluşturarak ürünün daha etkin biçimde soğutuyor. Bu özel soğutucu sayesinde GAMMIX S70 %30'a varan oranda daha serin çalışabiliyor.
Bu özelliklerinin yanında S70 geniş bir aralıktaki olası hataları tespit edip onararak doğru veri aktarımı sağlamak ve daha yüksek TBW sunmak için LDPC hata düzeltme kodu teknolojisine de sahip. Uçtan-Uca (E2E) Veri Koruma ve AES 256-bit Şifreleme desteği de bulunan S70 özel verilerinizin daima güvende olmasını sağlıyor.
1TB ile 2TB kapasite seçenekleri ve 5 yıllık garantiyle gelen GAMMIX S70'i önde gelen pek çok teknoloji mağazasında 2000TL'den başlayan fiyatlarla bulmak mümkün. Yüksek performanslı XPG SSD modelleri ve diğer XPG ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi için xpg.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Ürünler ve kampanyalar hakkında en güncel gelişmeler için markanın Instagram adresi @xpg_turkiye'yi takip edebilrsiniz.
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