XPG'nin En Hızlı SSD'si GAMMIX S70 Satışa Çıktı!

Saniyede 7400MB'a kadar okuma ve 6400MB'a kadar yazma hızına ulaşabilen GAMMIX S70, yeni nesil PCIe 4 arabiriminin imkanlarını en yüksek performansı hedefleyen kullanıcıların hizmetine sunuyor. İşte XPG'nin en hızlı SSD'sinin özellikleri!