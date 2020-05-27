Yandex ve Huawei Türkiye'de Özel Bir İş Birliğine İmza Attı

Avrupa'nın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Yandex ile dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Huawei, özel bir iş birliğine imza attı.

Yandex ve Huawei'den Türkiye'de Özel İş Birliği

Teknoloji sektörünün iki büyük şirketi Yandex ve Huawei, yılın en önemli iş birliği anlaşmalarından birine imza atarak güçlerini birleştirdi. Bu anlaşmaya göre, hem Türkiye hem de Rusya'da, yeni dönemde Huawei Mobil Servislere (HMS) sahip tüm yeni ve mevcut cihazlarda Yandex'in arama teknolojileri varsayılan olarak yer almaya başladı.

Huawei internet tarayıcısında ve ana ekranda yer alan arama çubuğunda varsayılan arama motoru Yandex olarak geliyor. Bunlarla birlikte Huawei cihazlarının "AppGallery" uygulama mağazasında, Yandex'in Türkiye'de de kullanıcılara hizmet veren harita, navigasyon, e-posta gibi tüm popüler uygulamalarına da kolayca erişebiliyor.

Yapılan anlaşma ile ilgili konuşan Yandex Türkiye Genel Müdürü Onur Karahayıt, şunları söyledi: "Yandex olarak 2011'de giriş yaptığımız Türkiye arama motoru pazarında ayda 10 milyonun üzerinde tekil kullanıcımıza arama hizmeti sağlıyoruz. Bu tecrübenin bir sonucu olarak teknoloji alanında, Huawei gibi dünya akıllı telefon pazarının en önemli oyuncularından biri ile bu iş birliğine imza atmış olmaktan dolayı çok mutluyuz. İş birliğimizin bir parçası olarak, Huawei'in uygulama mağazası olan "AppGallery"de Yandex'in Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Harita, Navigasyon, E-posta, Çeviri gibi uygulamalarımızla yer almak üzere gerekli geliştirmeleri de tamamladık."

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang ise cümlelerinde şu sözlere yer verdi: "Türkiye, Huawei Mobil Servisler (HMS) eko-sistemini ve dünyanın 3. büyük uygulama mağazası AppGallery'i lokal anlamda geliştiren lider ülkelerden biridir. Bu bağlamda, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Yandex'in uygulamalarının Huawei'nin resmi uygulama mağazası AppGallery entegrasyonunu da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Türkiye ekibimiz HMS eko-sistemini geliştirmek ve bu sayede tüm kullanıcıların taleplerini karşılamak için hızlıca yol alıyor."

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