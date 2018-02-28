Yanlış Mesaj, Dönüp Dolaşıp Hayat Kurtardı!
Bir annenin Facebook Messenger üzerinden gönderdiği yanlış mesaj, dönüp dolaşıp hayat kurtarmayı başardı!
- Levent Öztürk
Wayland, Michigan'daki bir kadın, Facebook üzerinden Wayland İtfaiyesi'ne telaşlı bir mesaj gönderdi: Oğlu boğuluyordu ve 911'i (bizde 112) aramak için bir telefona erişimi yoktu. Sayfanın yönetimi hızlı bir şekilde harekete geçerek mesaja cevap verdi ve o sırada kadının adresini fark etti. Kadın Wayland, Michigan'da yaşıyordu ancak muhtemelen telaşı sırasında Facebook Messenger ile neredeyse 1.300 km uzaklıkta bulunan Wayland, Massachusetts itfaiyesi ile iletişime geçmişti ve zaman geçiyordu.
Neyse ki hem uzaktaki hem de yakındaki itfaiye ekipleri kadına ve çocuğuna yardım edebildiler. Massachusetts İtfaiyesi , Michigan İtfaiyesi ile temasa geçerek kadının adresini verdi ve çocuğu kurtarmak için itfaiye ekipleri bir ambulansın yönlendirilmesini sağladı.
Kadın ile iletişimde kalmaya devam eden Massachusetts itfaiye üyesi William Tyree ise mesajlar ile yardımcı olmaya çalışıyordu. Tyree'nin CBS'e söylediğine göre, ambulans gelirken yapılması gerekenler hakkında kadına yardımcı oldu.
Acil müdahale ekipleri zamanında anne ve oğla ulaşmayı başardılar ve bunun büyük oranda Massachusetts İtfaiyesi sayesinde başarıldığı söylenebilir...
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