Samsung, Galaxy Z Fold Tab ile Katlanabilir Cihaz Savaşını Genişletiyor

Samsung, katlanabilir cihaz savaşlarında yeni bir cephe açmaya hazırlanıyor. Galaxy Z Fold Tab, şirketin ilk katlanabilir tableti olabilir.

Samsung'dan Galaxy Z Fold Tab sürprizi

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