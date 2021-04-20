Samsung, Galaxy Z Fold Tab ile Katlanabilir Cihaz Savaşını Genişletiyor

Katlanabilir akıllı telefonların sayısı hızla artarken, Samsung'un yeni bir cephe daha açıp katlanabilir tablet alanına girmeyi planladığı iddia ediliyor. Ayrıca bunun uzak, zamanı belli olmayan bir plan olmadığını da belirtmekte fayda var. Gizmochina'nın haberine göre şu anda Galaxy Z Fold Tab olarak adlandırılan bir cihaz, 2022'nin erken dönemlerinde satışa sunulabilir.
Aynı kaynağın söylediğine göre Samsung, bu cihazı yaz sonuna doğru planlanmış olan Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurmayı düşünüyor. Bu tür bir ön tanıtım, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3'ün tanıtılması beklenen etkinliğin temasına da uygun olacaktır.
Samsung'un şu anda katlanabilir cihazlardan büyük bir gelir elde etmeyi beklemediği söylenebilir. Hatta cihazların geçtiğimiz yılı pek parlak geçirmemesi de katlanabilir cihazları üreten firmaların daha fazla dikkat çekmesine sebep oldu. Başka bir deyişle sektörün bu kısmı, şu an büyük bir gelir beklemeden yapılan bir var olma savaşına sahne oluyor. 2022'nin ilk çeyreğinde katlanabilir bir tablet fikri de bu savaşın devam edeceğini gösteriyor.
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