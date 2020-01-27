6 maddede Netflix'in yeni dizisi Rise Of Ottoman... İşte ilk yorumlar

Netflix'in, "Osmanlı Sultanı II. Mehmet, Bizans'ın başkenti Konstantinopolis'i fethetmek üzere destansı bir sefere çıkar ve tarihin akışını yüzyıllar boyunca değiştirir" cümlesiyle tanıttığı Rise of Ottoman'la ilgili ilk yansımaları derledik. İşte diziyle ilgili merak edilenler:
1-RISE OF OTTOMAN'IN OYUNCULARI KİMLER?
En yalın haliyle dizide İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet ve Bizans Kralı Konstantin'in sürece bakışları, içsel yolculukları konu ediliyor.
6 bölümlük dizide, Cem Yiğit Üzümoğlu Fatih Sultan Mehmet; Tommaso Basili Bizans Kralı Konstantin; Tuba Büyüküstün ise Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun'u canlandırıyor.
Dizide Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Damla Sönmez, Ushan Çakır, İlayda Akdoğan yer alan diğer isimler arasında.
2- CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?
Netflix'in yeni projesinde Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunu. 1994 doğumlu oyuncu, 2017 yılında Adı Efsane dizisinde yer aldı. 2017'de 21. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı" ödülüne layık görüldü. 2018 yılında Netflix'in ilk Türk dizisi "The Protector/Hakan: Muhafiz" filminde izleyici ile buluştu.
3- BİRKAN SOKULLU GIOVANNI GIUSTINIANI ROLÜNDE
Dizide geniş şekilde işlenen karakterlerden, Bizans Kralı Konstantin için savaşan Cenevizli paralı asker Giovanni Giustiniani'yi oyuncu Birkan Sokullu canlandırıyor. Dizide, Fatih Sultan Mehmet'in, Giustiniani'ye taraf değiştirmesine dair teklif götürdüğü de iddia ediliyor.
4- CELAL ŞENGÖR, EMRE SAFA GÜRKAN
Dizinin belgesel ayağında Prof. Dr. Celal Şengör, Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan ve Jason Goodwin gibi danışmanların anlatımlarına yer veriliyor. Belgesel ve kurgunun birlikte ilerlediği projenin anlatım bölümlerini Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde Tywin Lannister karakterini canlandıran usta oyuncu Charles Dance gerçekleştiriyor.
5- DİZİNİN DİLİ NEDEN İNGİLİZCE?
Osmanlı tarihini anlatan dizinin oyuncularının büyük bölümü Türk. Ancak dizinin orijinal dili İngilizce. Yönetmen Emre Şahin, bu konu için filmloverss'a şu açıklamayı yapmıştı:
"Projeyi Netflix'in uluslararası kanalıyla beraber geliştirdiğimiz için, başından beri İngilizce olmasını planlamıştık. Çünkü bu hikâyeyi mümkün olduğu kadar geniş bir kitleye ulaştırmak istiyorduk ve uluslararası alana da bakıldığı zaman dil olarak İngilizce ön plana çıkıyor. Türkçe de yapılabilirdi ama bu hiç aklımızdan geçmedi. Hikâyeyi hem dil hem görsel olarak mümkün olduğu kadar büyük bir kitleye anlatmak önemliydi bizim için. Bu biraz tartışılan bir konu, bunu anlıyorum. Ama cevabı çok basit, daha çok insana ulaşabilmek için dizi İngilizce çekildi."
6-SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLAR NASIL?
Dizinin sosyal medyadaki yansımaları ise şöyle:
-Rise Of Ottoman belgeselini izliyorum. Osmanlı'yı anlatmaktan çok Giovanni Giustiniani'yi övme üzerine bir yapım olmuş gibi.
-Adamlar öyle bir dizi yapmış ki bir tek Osmanlı askerleri ölüyor. Nasıl fethetmişler acaba İstanbul'u kendi kendime mi düşmüş şehir.
-Rise of Ottoman Empire dizisi sen ne güzelsin ya. Fatih Sultan Mehmet Han'ı canlandıran oyuncuya hayran kaldım. 10/10 net eksiksiz.
-Rise of Ottoman'ı en ilgi çekici yapan yanlarından biri de yabancı bir dilde olması. Fatih, "send the başıbozuks" diyince bi irkiliyor insan :D
-Resmen rise of gustiniani olmuş. Bir kere de tarafsız yapsanız
-Rise Of Ottoman... Başarılı olmuş. Bir çok nokta bugüne kadar değinilmeyen noktalar olmuş. Ama bazı eksiklikler ve yanlışlıkları da not etmek lazım. Bu sayede yapımın söylediklerini olduğu gibi kabul etmemiş oluruz.
-Netflix yaptı yine yapıcağını Rise of Ottoman tamamen objektif yapılmış bir yapım değil belki ama filmdeki kalite olağanüstü teşekkürler.
-Rise of Ottoman değil Rise of Giovanni Giustinani olmuş bu. Bir ara savaşı kaybettiğimizi sandım Allah'tan sonunu biliyoruz
-Rise of Ottoman mı izledim yoksa Falls of Great Byzantium mu izledim belli değil. Tamam şanlı bir direniş var ortada ancak bu demek değil ki yedi yaşından beri eğitilen adamları patates gibi kesmek
-Netflix'te OTTOMAN dizisinde, Osmanlıların savaşta yaralanan Bizanslıları öldürdüğü gösteriliyor ve esirleri kazığa geçirdiği için Bizans'ın elindeki Osmanlı savaş esirlerini surlarda astığı söyleniyor.
-Netflix Ottoman Rising'i bitirdim ve çok beğendim. Belli ki Osmanlı ile ilgili diğer hükümdarları da içeren yeni sezonlar gelecek. Ama Akşemseddin hiç yoktu, onu garipsedim. Olsun çok başarılıydı. Teşekkürler Netflix iyi ki varsın.
-Abartılacak kadar kötü değil ama söz konusu Netflix olunca insan biraz daha özenli bir şey bekliyor. Dizinin adı Osmanlı ama Osmanlı'dan daha çok Bizans savunmasını ve Giustiniani'yi anlatıyor. Bari dizinin adını değiştirseydiniz.
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