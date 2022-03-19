Yayıncılık Sektöründe Blok Zinciri ile Büyük Dönüşüm

Yenilikçi kitap, e-kitap ve sesli kitap platformu Boodio tarafından blok zinciri üzerinde geliştirilen BODI Coin, kitapseverleri ve yayıncılık sektörünü ilklerle buluşturuyor. Yayıncılık dünyasını temel problemlerine yenilikçi çözümler getirerek dönüştürmek üzere tasarlanmış BODI Coin projesi, yatırımcılarına fırsatlarla dolu bir dünya sunuyor.

Yayıncılık Sektöründe Blok Zinciri ile Büyük Dönüş

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