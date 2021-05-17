Yaz Sezonu Öncesi Son Model Cep Telefonlarında Yeni Trend: Kiralama

Belirli aralıklarla yeni modellerinin piyasaya sürüldüğü cep telefonu piyasasında yeni trend kiralama. Yaz sezonu gelirken, tüketiciler en son ve güncel cep telefon modellerini bir üst model gelene kadar kısa süreli olarak kiralamaya yöneliyor!