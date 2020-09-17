Samsung'a Büyük "Marka Bağlılığı" Şoku: 7 Basamak Birden Düştü

Telefon piyasasında bu sene hız kaybeden Samsung, yeni yayınlanan bir marka bağlılığı araştırmasına göre ABD'de bu alanda büyük bir kayıp yaşadı.
Araştırmaya göre Samsung, ABD'de marka bağlılığında üçüncü sıradan onuncu sıraya düştü. Firmanın en büyük rakibi Apple ise sekizinci sıradan dördüncü sıraya yükseldi. Şu an Domino's Pizza ve Disney gibi firmaların marka bağlılığında Samsung'u geçtiği gözleniyor. Samsung'un yaşadığı bu kaybı hemen telafi etmek isteyeceği kesin.
Bu düşüşe rağmen Samsung'un Galaxy telefonları, gözden düşmekten oldukça uzak. Firmanın 5G alanında ABD'de başarılı olduğu da bir gerçek (bu konuda tek olsa da).
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