Samsung'a Büyük "Marka Bağlılığı" Şoku: 7 Basamak Birden Düştü

Bu sene telefon alanında zorlandığı gözlenen Samsung, bir araştırmaya göre ABD'de tüketicilerin "acımasız davranışının" kurbanı oldu.

Samsung'a ABD'de "Marka Bağlılığı" Şoku

Telefon piyasasında bu sene hız kaybeden Samsung, yeni yayınlanan bir marka bağlılığı araştırmasına göre ABD'de bu alanda büyük bir kayıp yaşadı.

Araştırmaya göre Samsung, ABD'de marka bağlılığında üçüncü sıradan onuncu sıraya düştü. Firmanın en büyük rakibi Apple ise sekizinci sıradan dördüncü sıraya yükseldi. Şu an Domino's Pizza ve Disney gibi firmaların marka bağlılığında Samsung'u geçtiği gözleniyor. Samsung'un yaşadığı bu kaybı hemen telafi etmek isteyeceği kesin.

Bu düşüşe rağmen Samsung'un Galaxy telefonları, gözden düşmekten oldukça uzak. Firmanın 5G alanında ABD'de başarılı olduğu da bir gerçek (bu konuda tek olsa da).

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