Yeni AMD Ryzen ve Navi GPU Geliyor!
AMD Ryzen işlemciler ve Navi ekran kartlarının ne zaman satışa sunulacağı belli oldu!
- Ercan Uğurlu
AMD'nin Ryzen platformu yenilenerek kısa sürede raflarda yer alacak. Öte yandan bir süredir beklenmekte olan Navi GPU'su da çok bekletmeyecek. Gelen yeni haberlere göre AMD'nin 3'üncü nesil Ryzen işlemcileri ve Navi ekran kartları 2019'un 3'üncü çeyreğinde gelecek.
İlk iki jenerasyon Ryzen platformuyla işlemci pazarında büyük işler başaran AMD, 3'üncü nesil Ryzen'leri ile de çıtayı yukarı taşıma peşinde. 7nm mimarisine dayanacak olan yeni Ryzen platformu, öte yandan Navi GPU'ları da arkasından getirecek. Özellikle ekran kartı pazarındaki AMD'nin büyük rakibi NVIDIA'nın, Navi GPU'nun performasını karşılayabilmek için GeForce RTX serisini bellek arttırımı yoluna sokarak yenileyebileceği haberi büyük ilgi uyandırmıştı.
Neyse ki bu rekabeti görmek için çok fazla beklemeyeceğiz. Bakalım Ryzen 3'üncü nesil Ryzen'leri ve Navi ekran kartlarıyla bizlere neler sunacak.
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