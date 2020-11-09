Yeni Apple ARM İşlemcisi Performansıyla Intel Core i9'a Parmak Isırtıyor!

Apple'ın One More Thing etkinliğinde tanıtması beklenen A14X Bionic işlemci, aldığı puanlarla Intel Core i9'lu MacBook Pro'yu geride bırakıyor.

  • Ercan Uğurlu
Yeni Apple CPU, Core i9'lu MacBook Pro'yu Solluyor

Yeni sızdırılan bir kıyaslama, Apple'ın ARM tabanlı A14X Bionic işlemcisinin Intel i9 destekli bir MacBook Pro'dan daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor. Apple'ın yeni işlemciyi 10 Kasım'da One More Thing etkinliği sırasında tanıtması bekleniyor.

Sızan A14X Bionic işlemci bir mühendislik örneği. Geekbench 5'te test edilen işlemci, tek çekirdek performansıyla 1634 puan toplarken çoklu çekirdek performansıyla ise 7220 puan almış.

Bu tek çekirdekte 1583 ve çoklu çekirdekte 4198 puan alan A14 Bionic işlemci içeren iPad Air'den biraz daha yüksek bir skor.

Bu arada, A14X Bionic'in en büyük darbesi ise Intel Core i9 CPU ile güçlendirilmiş 16 inç MacBook Pro'ya geliyor. Zira yeni işlemci daha iyi performans sergiliyor. Core i9'lu MacBook Pro aynı testten 1096 ve 6869 puanlarını anca toplayabiliyor. Elbette bunlar şimdilik sızan değerler.

Bakalım Apple A14X Bionic'i tanıttıktan sonra da ortaya çıkacak testler ne söyleyecek. Bunun için Apple'ın 10 Kasım'daki etkinliğini bekliyoruz.

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