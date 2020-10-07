Yeni Apple TV, Beklenenden de Güçlü Olarak Geliyor

Apple uzun süredir beklenen yeni Apple TV'sini önemli performans geliştirmeleri ve beklenenden de güçlü olarak piyasaya sürebilir!

Yeni Apple TV Güç Deposu Olabilir

Apple 2017'den beri yeni bir TV kutusu tanıtmadı, ancak yeni model yolda olabilir. Dedikodular doğruysa yeni cihaz, ciddi performans geliştirmeleriyle gelecek.

Apple'ı takip eden @choco_bit'e göre yeni Apple TV modelleri, 2020 iPad Pro'larda kullanılan Apple A12Z Bionic yonga setiyle gelecek. A14'e göre daha gelişmiş olan bu işlemcinin tercih edilmesinin sebebi, Apple Arcade. Oyun hizmetine üst düzey oyunların eklenmesiyle güce olan ihtiyaç artabilir. Bunun yanında kaynağa göre Apple Arcade'e gelecek bazı oyunları çalıştırabilmek için A13 Bionic veya üzeri işlemciye ihtiyaç duyulacak (iPhone 11'deki işlemci).

Yine aynı kaynağa göre Apple Arcade platformu, grafik ve ölçek olarak Nintendo'nun Breath of Wild'ına rakip olabilir. Son olarak bir oyun kolunun da yolda olduğu iddia ediliyor. Siri Remote'u saymazsanız, şu an resmi bir oyun kolu seçeneği bulunmuyor.

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