YouTube'un Mobil Sitesi, iOS 14'te Resim İçinde Resme Yeniden Kavuştu

iOS 14 kullanıcılarının faydalandığı resim içinde resim modu, bir süre gözden kaybolduktan sonra YouTube'un mobil web sitesine geri döndü.

YouTube'un PiP'si geri geldi

"Resim içinde resim" (kısaca PiP veya orijinal adıyla picture-in-picture) modu, iOS 14'ün öne çıkan işlevlerinden bir tanesi idi. YouTube'un mobil sitesini kullananlar, bu işlevi kullanarak Safari web tarayıcısıyla diğer uygulamalar üzerinde video izleyebiliyorlardı. Ancak bu işlev, YouTube Premium üyesi olmayanlarda geçen ay ortadan kaybolmuştu.

Şimdi ise işlev, YouTube'un mobil web sitesine geri gelmiş görünüyor. Yani resim içinde resim modu, önceden olduğu gibi Premium hesabına ihtiyaç duymadan çalışıyor. İşlevi etkinleştirmek için videoyu tam ekran yaptıktan sonra sol üst köşedeki küçük PiP simgesine dokunmanız yeterli. Bunun ardından Safari'yi küçültüp, farklı uygulamaları açabilir ve bu sırada YouTube videosunu izlemeye devam edebilirsiniz. İşlev, Chrome ve Firefox gibi web tarayıcılarında da çalışıyor.

Bununla birlikte resim içinde resim işlevi, YouTube'un mobil uygulamasında hala kullanılmıyor. Bu işlevin YouTube'un iOS uygulamasında test edildiğine dair iddialar var, ancak iOS 14 kullananlar şu an PiP modu için mobil web sitesiyle yetinmek zorundalar.

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