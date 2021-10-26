Yeni Bir Dava Daha; Ama Bu Kez Davayı Açan Facebook!

Facebook, büyük ölçekli veri hırsızlığına yanıt olarak yasal işlem başlatıyor. The Record'un söylediğine göre sosyal ağ, Ukrayna uyruklu Alexander Solonchenko'ya 178 milyondan fazla kullanıcının verilerini çaldığı iddiasıyla dava açtı. Solonchenko'nun, Android cihazlarını taklit eden otomatik bir araç kullanarak Messenger'ın kişi içe aktarma özelliğinden yararlandığı bildirildi. Facebook'a milyonlarca telefon numarası verdi ve site telefon numaralarına sahip hesaplar hakkında bilgi döndürdüğünde verileri topladı.
Bu saldırının Ocak 2018 ile Eylül 2019 arasında gerçekleştiği (Facebook içe aktarma özelliğini kapattığı zaman) ve Aralık 2020'de bir karaborsa forumunda çalınan verilerin satılmaya başlandığı söyleniyor. Facebook, Solonchenko'yu forum kullanıcı adını ve iletişim bilgilerini, e-postasını iş ilanları için kullanmasından sonra takip etmeye başlamış. Facebook, büyük bir Ukrayna bankası da dahil olmak üzere, saldırganın diğer hedeflerden de veri topladığını söyledi.
Facebook, şikayetinde, Solonchenko'nun Facebook'a erişmesini veya kazınmış verilerini satmasını engelleyen yasakların yanı sıra tanımsız zararların da telafi edilmesini istedi.
Ancak bu türünün yaşanan en büyük örneği değil. Bilgisayar korsanları, aynı yolla 533 milyon kullanıcının verilerini topladı. Bununla birlikte, bu, Facebook'un veri hırsızlığı konusundaki kararlılığını gösteriyor. Firma, benzer veri çalma kampanyalarını caydırmak umuduyla saldırganları sivil mahkemede takip etmeye oldukça istekli.
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