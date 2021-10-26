Yeni Bir Dava Daha; Ama Bu Kez Davayı Açan Facebook!

Facebook, şirket çalışanlarından sızan bilgilerle zor günler geçirse de, veri hırsızlarına göz açtırmamak konusunda halen kararlı görünüyor!

  • Levent Öztürk
Bu sefer davayı Facebook açtı!

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